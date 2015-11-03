tiktok
mercoledì 20 maggio 2026
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
Labaro TV
Editoriali
Chi siamo
Notizie Rinnovo Bonaventura Fiorentina
TMW, Il rinnovo automatico di Bonaventura scatta al raggiungimento del 70% delle presenze. Ne mancano 7
03 aprile 2024 18:09
La Fiorentina eserciterà l'opzione per Bonaventura fino al 2023, ma proporrà rinnovo al 2024
19 gennaio 2022 13:17
Archivio
Esplora l'archivio di Rinnovo Bonaventura
2024
2022
Sett. 14
Sett. 3
🔥 Trending
Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”
Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"