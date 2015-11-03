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Notizie Rinnovo Bonaventura Fiorentina

TMW, Il rinnovo automatico di Bonaventura scatta al raggiungimento del 70% delle presenze. Ne mancano 7

03 aprile 2024 18:09

La Fiorentina eserciterà l'opzione per Bonaventura fino al 2023, ma proporrà rinnovo al 2024

19 gennaio 2022 13:17

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Sett. 14
Sett. 3