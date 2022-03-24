Terracciano resta, Dragowski ai saluti. Fiorentina su Carnesecchi ma anche su Vicario

Tanti nomi di portieri in ballo per la prossima stagione. Terracciano probabilmente non sarà più il titolare

Il rendimento di Terracciano é stato quasi sempre all’altezza. Dando ormai per scontata la partenza di Dragowski resta da capire se i viola vorranno puntare ancora su Terracciano o se decideranno di puntare a qualcosa di più. La scelta sembra essere già fatta, si cerca un portiere di livello.

I nomi in ballo sono tanti, Meret piace ma non entusiasma. Certo se poi con il Napoli si potesse mettere in piedi uno scambio con Dragowski la Fiorentina ci penserebbe seriamente. Per caratteristiche piacciono di più Cragno, e Vicario, in prestito all’Empoli ma pure di lui proprietà del club di Giulini. E se Carnesecchi é forse il prospetto più interessante non vanno mai dimenticati Provedel e Silvestri dell’Udinese. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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