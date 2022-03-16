Brovarone: "Fiorentina, vanno presi subito Udogie, Carnesecchi e Bellanova. Saranno titolari dell'Italia"

Mercato della Fiorentina e non solo nel lungo intervento di Bernardo Brovarone, le sue analisi e le sue idee

L'intermediario di mercato fiorentino Bernardo Brovarone ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter di San Siro, le sue parole:

"Da sportivo dico che sono curioso della risposta della Fiorentina sabato a San Siro contro l'Inter, che riprenderà la sua corsa, ha avuto il suo calo fisiologico. Contro Sassuolo, Juventus e Verona mi aspettavo di più della Fiorentina. Abbiamo problemi a portare a casa partite più impegnative, abbiamo qualità per vincere contro le squadre importanti. All'andata contro l'Inter il primo tempo saremmo dovuti essere 3-0 per noi, ce lo abbiamo tutti negli occhi.

Per Udogie, Carnesecchi e Bellanova si sta scatenando un casino, andrebbero presi. Sul mercato dobbiamo darci una svegliata, lo dico con una stima profonda per questa società, li difenderò alla morte perchè stanno facendo le cose per bene. Andiamo ad aggredire questi giocatori, andiamo dai loro agenti. Questi tre giocatori saranno titolari nella nazionale, almeno due di loro andranno ai mondiali.

Questa squadra si appoggiava molto su Vlahovic, non solo tecnicamente, perduto lui non è un problema, ci rifaremo, ma per ora si sta pensando più a portare a casa il risultato. Sono problematiche create da un'uscita cosi repentina e improvvisa. Sugli esterni abbiamo Nico Gonzalez, Ikonè e Sottil che sono giocatori che vogliono stare in mezzo al campo, non sono giocatori da esterno puro che mettono palloni in mezzo. L'unico che potrebbe mettere palloni in pezzo è Biraghi ma ne mette dentro 2 su 10"

L'ENORME RIMPIANTO CHIAMATO RODRIGO DE PAUL

https://www.labaroviola.com/nassi-non-ci-sta-arrabbiato-con-la-fiorentina-quando-non-ha-preso-de-paul-per-tirare-sul-prezzo/169217/