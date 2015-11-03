Notizie Udogie Fiorentina

Udogie salta l'Europeo con l'Italia, a questo punto Biraghi potrebbe prendere il suo posto in Nazionale
20 aprile 2024 23:37
Paura per Udogie, incidente nella notte: distrutti tavoli e sedie di un bar. Il calciatore è illeso
13 aprile 2023 14:50
Bucciantini incorona Udogie: "Sarà uno dei migliori terzini in Europa. La Fiorentina dovrebbe acquistarlo"
07 giugno 2022 00:07
Brovarone: "Fiorentina, vanno presi subito Udogie, Carnesecchi e Bellanova. Saranno titolari dell'Italia"
16 marzo 2022 18:35
Bargiggia applaude la Fiorentina: ''Bravissimi nell'affare Vlahovic. Italiano è un grande tecnico''
11 marzo 2022 16:41
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