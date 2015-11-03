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Notizie Udogie Fiorentina

Udogie salta l'Europeo con l'Italia, a questo punto Biraghi potrebbe prendere il suo posto in Nazionale

20 aprile 2024 23:37

Paura per Udogie, incidente nella notte: distrutti tavoli e sedie di un bar. Il calciatore è illeso

13 aprile 2023 14:50

Bucciantini incorona Udogie: "Sarà uno dei migliori terzini in Europa. La Fiorentina dovrebbe acquistarlo"

07 giugno 2022 00:07

Brovarone: "Fiorentina, vanno presi subito Udogie, Carnesecchi e Bellanova. Saranno titolari dell'Italia"

16 marzo 2022 18:35

Bargiggia applaude la Fiorentina: ''Bravissimi nell'affare Vlahovic. Italiano è un grande tecnico''

11 marzo 2022 16:41

Brovarone consiglia: "Senesi perfetto per la Fiorentina, difensore forte. Udogie da prendere subito"

18 febbraio 2022 15:41

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