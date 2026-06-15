Corriere dello Sport: "Fiorentina su Udogie, il Tottenham spara, chiede 50 milioni"

Il ds Paratici lo volle a tutti i costi agli Spurs

Alla Fiorentina piace moltissimo Destiny Udogie, un fedelissimo di Fabio Paratici fin dai tempi del Tottenham. Classe 2002, nato a Verona, cresciuto nelle giovanili dell’Hellas e passato dall’Udinese. Un profilo forte e affidabile.

Il ds viola lo volle a tutti i costi all’epoca degli Spurs. Lo difese quando all’inizio non giocava e sarebbe entusiasta di portarlo a Firenze. Il grande ostacolo è la valutazione inarrivabile del Tottenham: 50 milioni di euro. Sempre che la condizione fisica discutibile del calciatore non scoraggi i londinesi. Udogie ha saltato diciotto gare stagionali per infortunio alla coscia. Da non escludere un prestito. Il ragazzo guadagna 2,5 milioni più bonus e il suo contratto scadrà nel 2030. Lo riporta il Corriere dello Sport.