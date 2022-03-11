Bargiggia applaude la Fiorentina: ''Bravissimi nell'affare Vlahovic. Italiano è un grande tecnico''
Paolo Bargiggia non usa mezzi termini nell'elogiare l'operato della Fiorentina relativo all'ingaggio di Italiano e la cessione di Vlahovic.
L'ex volto del calciomercato di Sport Mediaset Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di Radio Toscana, usando parole d'elogio nei confronti della gestione della Fiorentina e dicendo la sua sulle prossime possibili operazioni.
Questo il suo intervento: ''Carnesecchi, Bellanova, Udogie o Raspadori, la Fiorentina può permettersi di puntare solo su uno di questi prospetti. Poi deve andare all’estero come ha fatto, ad esempio, con Ikoné. Portiere? La Fiorentina credo che prenderà un portiere italiano ma non credo che farà Carnesecchi''.
CABRAL NON STA BENE E NON SI E' ALLENATO CON LA SQUADRA. RIENTRANO NASTASIC E ODRIOZOLA
https://www.labaroviola.com/radio-bruno-cabral-non-sta-bene-e-non-si-e-allenato-con-la-squadra-rientrano-nastasic-e-odriozola/168618/