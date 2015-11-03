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Notizie Bargiggia Fiorentina

Bargiggia duro: "Paratici ha contribuito ai disastri di Juve e Tottenham, ora anche la Fiorentina è a rischio"

03 marzo 2026 17:10

Bargiggia attacca: "Dzeko è un acquisto vergognoso, in Italia si comprano dei giocatori finiti"

16 ottobre 2025 13:57

Bargiggia: "Kayode è sulla lista degli obiettivi dell'Inter in caso di partenza di Dumfries"

11 giugno 2024 13:52

Bargiggia non le manda a dire ad Allegri: "Juve inguardabile. Preferisco sempre veder giocare la Fiorentina"

09 aprile 2024 19:28

Bargiggia fa dietro front: "Mercoledì Sousa al Napoli dopo il no di Italiano. Era tutto apparecchiato"

11 giugno 2023 19:45

Bargiggia contro Bernardeschi: "Patetico con la mano arcobaleno. Rivoluzionario dal salotto"

24 novembre 2022 21:28

Bargiggia attacca Mourinho: "Roma sesta in campionato e hanno vinto una coppa da terza serie"

26 maggio 2022 15:19

Bargiggia: ''Vlahovic ha fatto bene a lasciare la Fiorentina per la Juventus, anche se adesso fatica''

17 marzo 2022 16:22

Bargiggia applaude la Fiorentina: ''Bravissimi nell'affare Vlahovic. Italiano è un grande tecnico''

11 marzo 2022 16:41

Bargiggia attacca: "Gasperini è antisportivo, manca di rispetto e di etica nei confronti degli avversari"

21 febbraio 2022 12:41

Bargiggia attacca Criscitiello: "A Sportitalia nani da circo come Er Faina e mix di tette e cosce"

23 gennaio 2022 22:52

Bargiggia attacca: "Guerra di Commisso contro Vlahovic senza senso, dovrebbe solo ringraziarlo"

15 gennaio 2022 14:10

Bargiggia si schiera dalla parte di Vlahovic: "Barone cosi lo penalizza e fa danno alla Fiorentina"

04 gennaio 2022 19:58

Bargiggia: "Vlahovic andrà in Premier. la Juventus non meritava la vittoria con la Fiorentina"

11 novembre 2021 13:11

"Con gli insulti razzisti a Koulibaly la dimostrazione che le società sono ostaggio degli imbecilli"

04 ottobre 2021 20:36

Bargiggia: "Se la viola dovesse vendere anche Vlahovic, Commisso..."

09 agosto 2021 14:23

Bargiggia: "Juventus assalto a Milenkovic: si può chiudere a 10 mln, proposto Rugani alla Fiorentina"

28 giugno 2021 16:33

Barone caccia la Nazionale? No, malinteso con Mancini risolto subito. Nessuna storia di biglietti non ricevuti

15 giugno 2021 17:27

Bargigga: "Nazionale cacciata da Coverciano da Joe Barone perchè non ha ricevuto i biglietti di Italia-Truchia"

15 giugno 2021 16:54

Bargiggia: "De Laurentiis spera di cedere Insigne alla Fiorentina. Valutazione? Servono 25 milioni"

01 giugno 2021 15:27

Bargiggia: "I tifosi della Fiorentina che mi avevano criticato su Prandelli sono dei pagliacci e fanno pena"

23 marzo 2021 13:44

Bargiggia: "Sarri-Napoli? Assolutamente no. È in trattativa con la Fiorentina: il tecnico vuole Giuntoli per accettare Firenze"

26 febbraio 2021 21:25

Bargiggia: "Kokorin alla Fiorentina perchè cacciato da Putin, lo ha mandato lui a Firenze"

21 gennaio 2021 14:50

Bargiggia: "Se la viola prende Pato siamo alla comiche. Non bastavano..."

19 gennaio 2021 22:47

Bargiggia ancora contro Commisso e Prandelli: "Chissà cosa pensano adesso i tifosi viola"

20 dicembre 2020 15:55

Bargiggia al veleno: "Altro tonfo della Fiorentina. Prandelli non va più bene su una panchina"

13 dicembre 2020 18:01

Bargiggia contro Prandelli: "Non vuole parlare perchè è morto Maradona. Ma si rende conto?"

25 novembre 2020 20:52

L'attacco di Bargiggia dà ragione a Commisso. Ribery ha deciso, andrà via

23 novembre 2020 20:09

Bargiggia duro su Commisso: "Ingaggiare Prandelli è roba da presidente del Borgorosso!"

22 novembre 2020 20:15

Bargiggia: "L'Inter ha l'accordo su tutto con Borja Valero, dopo l'addio di Banega l'affare si farà"

23 giugno 2017 13:15

Bargiggia: "Nel weekend il Milan incontrerà la Fiorentina per ottenere uno sconto su Kalinic"

16 giugno 2017 13:23

Bargiggia: "Bernardeschi ha già detto alla Fiorentina che andrà via, le alternative..."

09 giugno 2017 16:08

Sport Mediaset, Inter favorita su Bernardeschi, i nerazzurri offrono Eder e Caprari

06 giugno 2017 13:24

Bargiggia: "Sarri alla Fiorentina? Così si ridimensiona"

23 febbraio 2017 18:51

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