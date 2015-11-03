Notizie Bargiggia Fiorentina

Bargiggia duro: "Paratici ha contribuito ai disastri di Juve e Tottenham, ora anche la Fiorentina è a rischio"
03 marzo 2026 17:10
Bargiggia attacca: "Dzeko è un acquisto vergognoso, in Italia si comprano dei giocatori finiti"
16 ottobre 2025 13:57
Bargiggia: "Kayode è sulla lista degli obiettivi dell'Inter in caso di partenza di Dumfries"
11 giugno 2024 13:52
Bargiggia non le manda a dire ad Allegri: "Juve inguardabile. Preferisco sempre veder giocare la Fiorentina"
09 aprile 2024 19:28
Bargiggia fa dietro front: "Mercoledì Sousa al Napoli dopo il no di Italiano. Era tutto apparecchiato"
11 giugno 2023 19:45
Bargiggia contro Bernardeschi: "Patetico con la mano arcobaleno. Rivoluzionario dal salotto"
24 novembre 2022 21:28
Bargiggia attacca Mourinho: "Roma sesta in campionato e hanno vinto una coppa da terza serie"
26 maggio 2022 15:19
Bargiggia: ''Vlahovic ha fatto bene a lasciare la Fiorentina per la Juventus, anche se adesso fatica''
17 marzo 2022 16:22
Bargiggia applaude la Fiorentina: ''Bravissimi nell'affare Vlahovic. Italiano è un grande tecnico''
11 marzo 2022 16:41
Bargiggia attacca: "Gasperini è antisportivo, manca di rispetto e di etica nei confronti degli avversari"
21 febbraio 2022 12:41
Bargiggia attacca Criscitiello: "A Sportitalia nani da circo come Er Faina e mix di tette e cosce"
23 gennaio 2022 22:52
Bargiggia attacca: "Guerra di Commisso contro Vlahovic senza senso, dovrebbe solo ringraziarlo"
15 gennaio 2022 14:10
Bargiggia si schiera dalla parte di Vlahovic: "Barone cosi lo penalizza e fa danno alla Fiorentina"
04 gennaio 2022 19:58
Bargiggia: "Vlahovic andrà in Premier. la Juventus non meritava la vittoria con la Fiorentina"
11 novembre 2021 13:11
"Con gli insulti razzisti a Koulibaly la dimostrazione che le società sono ostaggio degli imbecilli"
04 ottobre 2021 20:36
Bargiggia: "Se la viola dovesse vendere anche Vlahovic, Commisso..."
09 agosto 2021 14:23
Bargiggia: "Juventus assalto a Milenkovic: si può chiudere a 10 mln, proposto Rugani alla Fiorentina"
28 giugno 2021 16:33
Barone caccia la Nazionale? No, malinteso con Mancini risolto subito. Nessuna storia di biglietti non ricevuti
15 giugno 2021 17:27
Bargigga: "Nazionale cacciata da Coverciano da Joe Barone perchè non ha ricevuto i biglietti di Italia-Truchia"
15 giugno 2021 16:54
Bargiggia: "De Laurentiis spera di cedere Insigne alla Fiorentina. Valutazione? Servono 25 milioni"
01 giugno 2021 15:27
Bargiggia: "I tifosi della Fiorentina che mi avevano criticato su Prandelli sono dei pagliacci e fanno pena"
23 marzo 2021 13:44
Bargiggia: "Sarri-Napoli? Assolutamente no. È in trattativa con la Fiorentina: il tecnico vuole Giuntoli per accettare Firenze"
26 febbraio 2021 21:25
Bargiggia: "Kokorin alla Fiorentina perchè cacciato da Putin, lo ha mandato lui a Firenze"
21 gennaio 2021 14:50
Bargiggia: "Se la viola prende Pato siamo alla comiche. Non bastavano..."
19 gennaio 2021 22:47
Bargiggia ancora contro Commisso e Prandelli: "Chissà cosa pensano adesso i tifosi viola"
20 dicembre 2020 15:55
Bargiggia al veleno: "Altro tonfo della Fiorentina. Prandelli non va più bene su una panchina"
13 dicembre 2020 18:01
Bargiggia contro Prandelli: "Non vuole parlare perchè è morto Maradona. Ma si rende conto?"
25 novembre 2020 20:52
L'attacco di Bargiggia dà ragione a Commisso. Ribery ha deciso, andrà via
23 novembre 2020 20:09
Bargiggia duro su Commisso: "Ingaggiare Prandelli è roba da presidente del Borgorosso!"
22 novembre 2020 20:15
Bargiggia: "L'Inter ha l'accordo su tutto con Borja Valero, dopo l'addio di Banega l'affare si farà"
23 giugno 2017 13:15
Bargiggia: "Nel weekend il Milan incontrerà la Fiorentina per ottenere uno sconto su Kalinic"
16 giugno 2017 13:23
Bargiggia: "Bernardeschi ha già detto alla Fiorentina che andrà via, le alternative..."
09 giugno 2017 16:08
Sport Mediaset, Inter favorita su Bernardeschi, i nerazzurri offrono Eder e Caprari
06 giugno 2017 13:24
Bargiggia: "Sarri alla Fiorentina? Così si ridimensiona"
23 febbraio 2017 18:51
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