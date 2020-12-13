Bargiggia al veleno: "Altro tonfo della Fiorentina. Prandelli non va più bene su una panchina"
L'attacco di Paolo Bargiggia contro Prandelli dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta
Il giornalista Paolo Bargiggia non le manda a dire al tecnico Cesare Prandelli.
Il noto opinionista è sempre stato scettico della scelta presa dalla Fiorentina di affidarsi nelle mani del tecnico lombardo.
Oggi, dopo la terza sconfitta su quattro partite, il giornalista ha ribadito il proprio pensiero tramite un tweet "al veleno". Ecco le parole apparse sul profilo Twitter di Bargiggia:
"Altro tonfo della Fiorentina guidata da Prandelli: quando scrivevo che il suo arrivo, promosso per la mozione d'affetto dei tifosi era sbagliato, non ce l'avevo ne' con Firenze ne' con il club. Ma per mestiere conosco le cose: Prandelli non va più bene su una panchina."
Di seguito il tweet integrale:
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