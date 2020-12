Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha analizzato il brutto ko di Bergamo contro l’Atalanta dai microfoni di SkySport, queste le sue parole riportate da TMW:

“Abbiamo accorciato e cercato di pressare l’avversario temibile. La cosa che mi fa più rabbia è prendere gol al 43’ perdendo tre contrasti. Non è una vergogna difendersi ma vs fatto in maniera attenta. La costruzione e la fase offensiva è una conseguenza. Sul 3-0 abbiamo cominciato a pressare in maniera libera, senza paura di prendere altri gol. Chiaro che ci è mancato il tiro in porta ma la squadra sta provando ad uscire da una situazione complicatissima”

Quanto pesa la classifica?

“Siamo a tre punti dalla zona retrocessione ma anche a 4 da quella in cui dovremo stare. Dobbiamo crescere in attenzione e aggressività”.

Pezzella e Pulgar “contagiati” dalla scarsa aggressività della squadra?

“Su Pezzella non sono d’accordo, ma su Pulgar è un giocatore che sa accorciare e pressare. E’ uscito per un problema ma ha avuto delle difficoltà. La prossima gara per tutti deve essere diversa perché la palla va recuperata con aggressività”.

Cos’è successo a Ribery?

“E’ un campione che soffre più di tutti di giocare senza pubblico. Ha bisogno di affetto ma oggi è entrato bene e sono convinto che lo possiamo recuperare al 100%”.

