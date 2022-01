Bargiggia attacca Criscitiello: “A Sportitalia nani da circo come Er Faina e mix di tette e cosce”

Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, nelle ultime ore, ha preso di mira SportItalia lanciando delle frecciate nemmeno troppo velate alla emittente televisiva del Direttore Michele Criscitiello.

Paolo Bargiggia ha scelto di lanciare frecciate pesanti nei confronti di Michele Criscitiello (anche senza nominarlo) e della sua trasmissione dedicata al calciomercato su Sportitalia. Su Twitter ha scritto il seguente messaggio: “Così adesso di mercato in tv e sui social possono anche parlarne i nani del circo. Grazie a quel direttore del sud, alla sua tv a @Erfaina1988 e al mix imbarazzante di cosce, tette (rifatte?) e sorrisini in favore di camera…”, ha sottolineato Bargiggia nel suo messaggio.

Poco prima aveva scritto anche il seguente messaggio: “Quando ho iniziato a seguire il calciomercato per il Corriere dello Sport era il 1990: eravamo pochissimi specialisti qualificati. Adesso di mercato scrivono e parlano anche i cani. Da quando poi uno che si chiama @Erfaina1988 fa l’esperto in una certa TV è davvero finito tutto! Rip”, ha scritto Bargiggia sul proprio profilo Twitter. Vedremo se ci sarà una contro-risposta dei personaggi chiamati in causa.

Un suo follower gli ha però fatto notare su Twitter: “Lei ha ragione, però vorrei ricordarle che pure lei ha lavorato per quella trasmissione, quindi, non è un po’ come sputare nel piatto in cui ha mangiato? Detto questo penso pure io che come per ogni lavoro ci debba essere gente qualificata cosa che non c’è in quella trasmissione“.

Pronta la replica di Paolo Bargiggia: “In verità io, in quella TV ho fatto un programma di Calciomercato da solo e senza bambole finte in studio. E nemmeno senza Er Faina”.

In passato Paolo Bargiggia aveva avuto anche un vivace botta e risposta con Alfredo Pedullà su Maurizio Sarri. L’attuale giornalista di SportItalia, lo ricordiamo fu il primo a intervistare il tecnico dopo il suo accordo con la Lazio. Bargiggia lo aveva punzecchiato così: “Piange sempre e ha più di 60 anni! Prendesse esempio da Pioli…”. “Ma sarà pure libero”, la risposta di Pedullà in uno scambio di messaggi che durò a lungo fino all’invito di Pedullà a Bargiggia a cambiare canale.

