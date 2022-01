Senza Vlahovic Fiorentina più scarsa. Juventus non ha soldi per Dusan, Chiesa ancora da pagare

Non è una sorpresa per tanti, per qualcuno indubbiamente si. Dusan Vlahovic è indispensabile alla Fiorentina se vuole avere obiettivi di alta classifica. La partita di oggi ne è stata la prova, il serbo in campo è un fuoriclasse capace di segnare e far segnare, di prendersi la responsabilità e non fallire mai quando serve.

Pensate per un attimo al rigore se al posto di Biraghi ci fosse stato Dusan. Tutto diverso. Ma non solo il rigore.

Piatek, che resta un ottimo attaccante se messo nelle condizioni giuste, non è Vlahovic. Sono due livelli diversi. Ma anche qui, non è una sorpresa per tanti. Per qualcuno forse si. Quelli stessi che invocano la tribuna di Vlahovic per far giocare titolare Piatek. Ottima mossa se vuoi arrivare decimo in classifica.

E attenzione, non è mica perchè Piatek non è abbastanza forte o sia un centravanti scarso. Semplicemente Vlahovic è un altro livello.

Smettiamola anche di accostare Vlahovic alla Juventus a gennaio, la società bianconera non ha soldi, non ha liquidità, ha centinaia di milioni di debiti e deve quasi 50 milioni alla stessa Fiorentina per Federico Chiesa (qualora decidesse di riscattarlo, può anche non farlo viste che le condizioni per il riscatto obbligatorio non sono stati raggiunti). Quindi la domanda nasce spontanea, anzi due

Come può una società con le condizioni economiche cosi disastrose accontentare la Fiorentina che per Vlahovic chiede 70 milioni cash?

Cosa può Commisso, che ha attaccato ripetutamente la Juventus per le sue condizioni economiche, concedere ai bianconeri un altro pagamento dilazionato stile Chiesa?

Senza contare che questo trasferimento farebbe infuriare i tifosi viola che se la prenderebbero con la proprietà viola per l’ennesima cessione alla Juventus a condizioni favorevoli. Ecco, si tratta di fattori troppo importanti per essere ignorati. Chi oggi parla di Vlahovic alla Juventus a gennaio lo fa senza guardare troppo attentamente la realtà. E lo fa per speculare.

Flavio Ognissanti