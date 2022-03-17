Bargiggia: ''Vlahovic ha fatto bene a lasciare la Fiorentina per la Juventus, anche se adesso fatica''

Paolo Bargiggia cerca di buttare acqua sul fuoco per sdrammatizzare il complicato momento della Juventus e di Vlahovic.

Il noto commentatore ed esperto di calciomercato Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di JuventusNews24 commentando l'eliminazione della Juventus e l'inserimento di Vlahovic. Queste le sue parole:

Secondo me Vlahovic non ha scelto la squadra migliore, il momento e l’allenatore migliore per lasciare la Fiorentina e andare a progredire. Lui è un talento pazzesco ma fa una fatica incredibile a giocare in una squadra che a volte lo mette nella condizione di essere uno contro due o contro tre. Eccetto Cuadrado, che fa un calcio offensivo d’istinto, la Juventus non ha uno spartito per giocare un calcio organizzato e offensivo che possa dare una mano a Vlahovic''.

DAL PRIMO APRILE GLI STADI TORNERANNO FINALMENTE AL 100%

https://www.labaroviola.com/dal-primo-aprile-gli-stadi-finalmente-torneranno-al-100-di-capienza-juve-avvantaggiata-in-coppa-italia/169319/