Dal primo aprile gli stadi finalmente torneranno al 100% di capienza. Juve avvantaggiata in Coppa Italia

Dopo anni di restrizioni per il Covid gli stadi torneranno finalmente al 100%, ma la Fiorentina viene svantaggiata in Coppa Italia

Gli stadi della Serie A stanno per tornare al 100% della capienza. Secondo quanto riferito dall'Ansa, la decisione sarebbe stata presa in mattinata in seguito alla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Il dato sui contagi è sotto controllo così come è in calo la pressione sugli ospedali per quanto riguarda i ricoverati positivi al Coronavirus. Riflessi importanti anche sul mondo del calcio, dunque: dal 1 aprile gli impianti italiani ospiteranno il numero massimo di spettatori. Per accedervi sarà necessario esibire soltanto il green pass base.

Una bellissima notizia che pero' fa arrabbiare la Fiorentina. La squadra viola infatti è stata costretta a giocare nella semifinale di andata contro la Juventus al 75% della capienza mentre il club bianconero al ritorno potrà sfruttare il supporto al completo dei suoi tifosi.

LA FIORENTINA DIVENTA UN MANGA E SPOPOLA IN GIAPPONE

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