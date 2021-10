“Con gli insulti razzisti a Koulibaly la dimostrazione che le società sono ostaggio degli imbecilli”

Questa la riflessione di Paolo Bargiggia sugli episodi di razzismo capitati ieri a Firenze (LEGGI QUI) subito dopo Fiorentina-Napoli:

“Koulibaly ancora insultato da degli imbecilli. Lo diciamo subito: quel genere di ululati è deplorevole e deprecabile. Va condannato, senza se e senza ma. Ma come sempre, dietro a questi episodi all’apparenza semplicissimi, si nascondono dettagli profondi, molto più complessi di un’accusa razzista. Gli insulti ai giocatori di colore, infatti, spesso non hanno nulla a che vedere con il razzismo. I “tifosi”, virgolette d’obbligo, sanno bene come tenere sotto scacco i loro club di appartenenza. Al minimo ululato infatti, le società rischiano ammende e multe per la responsabilità oggettiva: un vero e proprio coltello dalla parte del manico per gli ultras.

Ciò che la società civile non vede – o fa finta di non vedere – è proprio questo aspetto. La sua battaglia politicamente corretta al concetto di razzismo, dà invece forza ed armi ai più violenti e ai più vili. Un pessimo modo per combattere il vero razzismo, quello sì, piaga difficile da estirpare.

Gli insulti su un campo di calcio sono invece il diversivo perfetto. Chiunque abbia frequentato almeno una volta uno stadio sa benissimo che le offese raramente hanno una motivazione seria e premeditata; solitamente i giocatori avversari si offendono senza se e senza ma, e soprattutto a prescindere dal colore delle pelle dei medesimi.

Ma ora gli imbecilli conoscono un modo per rendere il loro insulto ancora più utile alla causa: prendersela con i neri. Se l’offesa è infatti a stampo razzista, il polverone che ne scaturisce investe completamente il club dei suddetti “tifosi”. Infatti, anche questa volta, a pagare è stata la società: Joe Barone costretto a scusarsi con il Napoli e con Kalidou Koulibaly, Fiorentina che dovrà pagare un’ammenda pesante e salata.

Si arriverà dunque ad un vero e proprio ricatto tra delinquenza e società sportiva, con gli ultras pronti a farla pagare ai dirigenti “scomodi” a suon di ululati, apparentemente, razzisti?”