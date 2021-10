Insulti razzisti da un tifoso viola a Koulibaly: “Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo”

Come riporta in diretta Dazn, allo stadio Franchi c’è stato un brutto episodio decisamente censurabile a Firenze dopo Fiorentina-Napoli 1-2. Dopo la fine della partita, alcune persone di fede gigliata se la sono presa con Victor Osimhen, Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly, apostrofandoli e offendendoli con epiteti e ululati di stampo razzista. Osimhen e Anguissa si sono limitati a sorridere ironicamente, mentre il difensore senegalese non s’è tenuto l’attacco dopo aver udito la parola ‘Scimmia’ proveniente dagli spalti. “Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo, vieni qui a dirmelo!”, ha risposto Koulibaly arrabbiatissimo. Cosi come dimostrato dalle immagini mostrate da Dazn

