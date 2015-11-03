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Notizie Koulibaly Fiorentina

Nazione: “Fronte vice Kean e cessione Ikoné, tutto fermo. Koulibaly visto come esterno alto?”

28 dicembre 2024 09:52

Retroscena Pedullà: "Ramadani vuole portare Milenkovic a Napoli per sostituire Koulibaly"

12 luglio 2022 01:00

Koulibaly rivela: "Con Callejon mi sento sempre, lui mi ha fatto crescere tanto, merita tanto"

11 aprile 2022 13:47

L'Atalanta finalmente dura con i tifosi razzisti: "Condanniamo questi comportamenti non in linea col club"

04 aprile 2022 13:01

Salvata l'Atalanta per i "terrone" a Terracciano. Fiorentina definita razzista per colpa di un tifoso

11 febbraio 2022 14:35

Chiellini: "Mi sono vergognato di essere toscano per quello che è successo a Firenze con Koulibaly"

16 novembre 2021 12:55

Nardella: "Incontro tra Koulibaly e il tifoso? Grande messaggio contro le discriminazioni razziali"

23 ottobre 2021 13:59

Koulibaly: "Voglio incontrare il tifoso della Fiorentina razzista per capire perchè mi ha insultato"

20 ottobre 2021 19:58

Non solo il DASPO a vita dal Franchi, la DIGOS: "Chi ha offeso Koulibaly rischia 2 anni di carcere"

09 ottobre 2021 14:03

Gazzetta, cori razzisti a Koulibaly: tifoso razzista in Fiesole identificato, Daspo di 5 anni

09 ottobre 2021 09:44

Individuato il tifoso della Fiorentina che ha ululato a Koulibaly. Per lui daspo a tempo indeterminato

08 ottobre 2021 12:33

Gazzetta, individuato il tifoso razzista in Curva Fiesole. Ieri nuove scuse di Barone a Koulibaly

06 ottobre 2021 10:15

Dabo: "La mia Firenze non è razzista, poteva succedere ovunque. I responsabili vanno puniti"

05 ottobre 2021 22:45

Chiellini sul caso Koulibaly: "Razzismo inaccettabile. Da toscano mi sono vergognato"

05 ottobre 2021 17:59

Giudice sportivo: 10 mila euro di multa alla Fiorentina per cori di matrice territoriale

05 ottobre 2021 17:32

Repubblica, caso Koulibaly, oggi la decisione del Giudice Sportivo. La Curva Fiesole verrà chiusa?

05 ottobre 2021 09:35

"Con gli insulti razzisti a Koulibaly la dimostrazione che le società sono ostaggio degli imbecilli"

04 ottobre 2021 20:36

Babacar: "Koulibaly, Firenze mi ha cresciuto, quelli che ti hanno insultato sono solo ignoranti"

04 ottobre 2021 13:21

Fiorentina: "Siamo contro il razzismo, i colpevoli fuori dal Franchi. Ma a Bergamo non è lo stesso"

04 ottobre 2021 13:08

Insulti razzisti a Koulibaly da parte di alcuni tifosi della Fiorentina: la Procura della FIGC apre un'indagine

04 ottobre 2021 11:16

Koulibaly spiega: "Mi hanno chiamato scimmia di mer*a. Questi soggetti vanno lasciati fuori dagli stadi"

04 ottobre 2021 10:05

Buu razzisti ai tre africani del Napoli: Koulibaly furibondo sfida i tifosi della Fiorentina

04 ottobre 2021 09:23

Koulibaly: "Fiorentina partita forte, difficile giocare al Franchi. Dispiace per il gol preso"

03 ottobre 2021 21:48

Joe Barone è andato a chiedere scusa a Koulibaly dopo gli insulti razzisti: "Inaccettabile"

03 ottobre 2021 21:39

Insulti razzisti da un tifoso viola a Koulibaly: "Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo"

03 ottobre 2021 21:12

Koulibaly: "Domenica partita complicata. Abbiamo perso perché il pensiero era già al Franchi"

01 ottobre 2021 12:14

Repubblica, Milenkovic è la prima scelta del Napoli in caso di partenza di Koulibaly

28 marzo 2021 13:12

Di Marzio, il Napoli vuole Pezzella. C'è il sì del difensore al trasferimento, contatti in corso

07 luglio 2020 10:24

Da Napoli, gli azzurri sono pronti a tornare alla carica per Milenkovic. I dettagli

30 giugno 2020 13:26

CorSport, Se parte Koulibaly il Napoli punta tutto su Milenkovic ma la Fiorentina inizia ad alzare il muro

24 maggio 2020 12:45

CorSport, Milenkovic è il primo obiettivo del Napoli ma l’ostacolo è l’alta valutazione dei viola

23 maggio 2020 11:04

Gazzetta, Il futuro di Koulibaly è in Inghilterra: Napoli pronto ad offrire 30 milioni per Milenkovic

18 maggio 2020 11:17

Gazzetta, Se parte Koulibaly, il Napoli ha nel mirino Milenkovic: pronta offerta da 30 milioni

12 maggio 2020 09:18

Dalla Serbia, Per il Napoli Milenkovic è il sostituto di Koulibaly: il suo costo è sceso a 30 milioni

11 maggio 2020 12:54

Vlahovic: "Koulibaly il difensore più duro che ho affrontato. Vorrei rubare la finalizzazione a Lewandowski"

20 novembre 2019 23:11

Sconcerti: "Chiesa rischia la Nazionale. La differenza con la questione Adl-Koulibaly.."

15 novembre 2019 14:50

"Koulibaly ha un prezzo di mercato pari a tutta la squadra della Fiorentina"

25 giugno 2019 12:46

Manchester United, spesa in Italia: nel mirino Koulibaly e Milenkovic

16 febbraio 2019 12:00

Il Manchester vuole Koulibaly, ma il Napoli spara alto. Se salta vira su Milenkovic

14 febbraio 2019 11:44

Pioli: “Sul razzismo la penso come Ancelotti, bisogna agire. Se capitasse a noi...”

28 dicembre 2018 16:51

Giudice Sportivo: due giornate a Koulibaly e Insigne. San Siro chiuso per 2 turni. La curva Nord...

27 dicembre 2018 16:14

Koulibaly: "Prima della partita abbiamo visto i filmati di Chiesa per studiarlo. È un bel giocatore"

11 dicembre 2017 16:17

Koulibaly: "È un buon pareggio perchè la Fiorentina è una squadra pericolosa. Oggi era difficile vincere"

10 dicembre 2017 18:13

Koulibaly: ''Siamo tutti in forma, Fiorentina compresa. Campionato lungo...''

21 settembre 2017 22:14

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