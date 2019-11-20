Vlahovic: "Koulibaly il difensore più duro che ho affrontato. Vorrei rubare la finalizzazione a Lewandowski"
Queste le parole rilasciate ai social ufficiali inglesi della Fiorentina da Dusan Vlahovic: "Direi che il difensore più duro da affrontare è Koulibaly ho incontrato sia Juve che Napoli ma lui è il mig...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 23:11
Queste le parole rilasciate ai social ufficiali inglesi della Fiorentina da Dusan Vlahovic: "Direi che il difensore più duro da affrontare è Koulibaly ho incontrato sia Juve che Napoli ma lui è il migliore. Vorrei affrontare Sergio Ramos, è veramente forte e vorrei tanto giocarci contro perchè è secondo me uno dei migliori difensori al mondo. A Lewandowski vorrei rubare la sua finalizzazione, è il migliore in assoluto".