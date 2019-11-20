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Vlahovic: "Koulibaly il difensore più duro che ho affrontato. Vorrei rubare la finalizzazione a Lewandowski"

Queste le parole rilasciate ai social ufficiali inglesi della Fiorentina da Dusan Vlahovic: "Direi che il difensore più duro da affrontare è Koulibaly ho incontrato sia Juve che Napoli ma lui è il mig...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 23:11
Vlahovic: "Koulibaly il difensore più duro che ho affrontato. Vorrei rubare la finalizzazione a Lewandowski" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate ai social ufficiali inglesi della Fiorentina da Dusan Vlahovic: "Direi che il difensore più duro da affrontare è Koulibaly ho incontrato sia Juve che Napoli ma lui è il migliore. Vorrei affrontare Sergio Ramos, è veramente forte e vorrei tanto giocarci contro perchè è secondo me uno dei migliori difensori al mondo. A Lewandowski vorrei rubare la sua finalizzazione, è il migliore in assoluto".

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