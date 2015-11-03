Notizie Sergio Ramos Fiorentina

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27 novembre 2019 17:33

Vlahovic: "Koulibaly il difensore più duro che ho affrontato. Vorrei rubare la finalizzazione a Lewandowski"

20 novembre 2019 23:11

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23 novembre 2018 18:30

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23 ottobre 2018 11:13

Karius disastroso in finale di Champions per colpa di un trauma cranico dopo scontro con Sergio Ramos

05 giugno 2018 12:53

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