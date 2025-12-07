7 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Brovarone: “C’era trattativa per Sergio Ramos a Firenze, poi vide Fiorentina-Venezia e cambiò idea”

News

Redazione

7 Dicembre · 21:57

di

Retroscena di mercato su Sergio Ramos e la Fiorentina, lo rivela Bernardo Brovarone, le sue parole in diretta Tv

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato fiorentino, ha parlato a Toscana TV, queste le sue parole riguardanti un retroscena di mercato legato a Sergio Ramos in orbita Fiorentina:

“L’anno scorso mi arrivò la voce che Sergio Ramos veniva proposto dal fratello. Chiamai Pradè per avvertirlo e mi disse: “lo so ne stiamo parlando, chiede 3 milioni di euro.” Poi ci fu Fiorentina-Venezia e da lì Sergio Ramos iniziò a chiedere 6 milioni. Il fratello disse: Sergio ha visto Fiorentina-Venezia e mi ha detto lì non mi ci porterete mai.” Aveva visto la prestazione, lo stadio mezzo vuoto e non ne voleva più sapere”

