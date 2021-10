Gazzetta, individuato il tifoso razzista in Curva Fiesole. Ieri nuove scuse di Barone a Koulibaly

La sensazione è che di insulti e ululati razzisti non si voglia davvero più sentite parlare. Il giudice ha infatti preso atto dell’apertura di un apposito procedimento di indagine da parte della Procura federale volto all’accertamento dei fatti e alla individuazione dei responsabili. Al lavoro c’è infatti anche la Digos di Firenze a cui il club ha già fornito tutto immateriale che aveva a disposizione. Dalle prime indicazioni si dovrebbe trattare di un tifoso in aprtitoclare e si stanno vagliando delle immagini per procedere all’identificazione. Ieri il d.g. Barone avrebbe parlato nuovamente con Koulibaly per ribadirgli la propria solidarietà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

