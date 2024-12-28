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Nazione: “Fronte vice Kean e cessione Ikoné, tutto fermo. Koulibaly visto come esterno alto?”

L'unico sondaggio concreto la Fiorentina l'ha fatto per Coulibaly

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2024 09:52
Nazione: “Fronte vice Kean e cessione Ikoné, tutto fermo. Koulibaly visto come esterno alto?” -
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Oltre all'imminente arrivo di Nicolas Valentini, la Fiorentina non ha mosso grandi pedine per quanto riguarda il mercato in entrata. Il fronte vice Kean è completamente fermo, per adesso. Stesso discorso vale per la questione esterno, che dipende da una possibile cessione di Ikonè.

L'unico sondaggio concreto è stato fatto nelle ultime ora per Coulibaly del Parma. Il giocatore può fare il terzino destro, ma in casa Fiorentina starebbe nascendo l'idea di provarlo anche come esterno di attacco a sinistra. Lo scrive La Nazione. 

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