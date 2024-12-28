Nazione: “Fronte vice Kean e cessione Ikoné, tutto fermo. Koulibaly visto come esterno alto?”
L'unico sondaggio concreto la Fiorentina l'ha fatto per Coulibaly
Oltre all'imminente arrivo di Nicolas Valentini, la Fiorentina non ha mosso grandi pedine per quanto riguarda il mercato in entrata. Il fronte vice Kean è completamente fermo, per adesso. Stesso discorso vale per la questione esterno, che dipende da una possibile cessione di Ikonè.
L'unico sondaggio concreto è stato fatto nelle ultime ora per Coulibaly del Parma. Il giocatore può fare il terzino destro, ma in casa Fiorentina starebbe nascendo l'idea di provarlo anche come esterno di attacco a sinistra. Lo scrive La Nazione.
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