Joe Barone è andato a chiedere scusa a Koulibaly dopo gli insulti razzisti: “Inaccettabile”

Dopo i vergognosi insulti razzisti indirizzati a Koulibaly alla fine di Fiorentina-Napoli (LEGGI QUI) il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è subito andato dal giocatore del Napoli per chiedergli scusa, scuse estese anche alla società Napoli. Joe Barone ha espresso la vicinanza di tutto l’ambiente viola e della società ACF ribadendo che episodi come questi sono inaccettabili per la Fiorentina e tutto il popolo fiorentino.