Giudice Sportivo: due giornate a Koulibaly e Insigne. San Siro chiuso per 2 turni. La curva Nord...

Si è parlato molto nelle ultime ore sui tragici fatti di Milano di ieri sera, che hanno chiuso il primo Boxinh Day italiano nel peggiore dei modi. Pochi minuti fa il Giudice Sportivo ha emanato i verd...

Si è parlato molto nelle ultime ore sui tragici fatti di Milano di ieri sera, che hanno chiuso il primo Boxinh Day italiano nel peggiore dei modi. Pochi minuti fa il Giudice Sportivo ha emanato i verdetti che riguardano le sanzioni per Inter e Napoli. Pet quanto riguarda i cori razzisti verso Koulibaly l'intero San Siro sarà chiuso per ben due turni mentre la curva dell'Inter rimarrà chiusa per un ulteriore match. I due calciatori del Napoli espulsi durante il match hanno rimediato entrambi due turni, Koulibaly per comportamento irrisorio nei confronti dell'arbitro, e Insigne in quanto capitano.