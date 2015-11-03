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Notizie Insigne Fiorentina

Insigne: ”Scudetto perso a Firenze? Avevamo visto la sera prima Inter-Juve, non fatemi andare oltre…”

25 novembre 2025 10:34

Insigne è stato proposto alla Fiorentina ma non interessa. Il suo procuratore è lo stesso di Vanoli

15 novembre 2025 14:37

Agente Insigne: "Tra poco annunceremo il futuro. Su di lui ci sono anche club di Serie A"

27 luglio 2025 16:28

Sarri: "Insigne? La lista dei desideri l'ho cestinata per il mercato bloccato. Gennaio è lontano"

25 luglio 2025 12:51

Il Messaggero annuncia: "Insigne ha dato priorità alla Lazio, Fiorentina e Parma sono defilate"

11 luglio 2025 14:25

Pedullà rivela: "Dzeko ha incontrato Insigne in vacanza e gli ha detto di venire alla Fiorentina"

08 luglio 2025 15:36

Insigne: "L'obiettivo è andare al Mondiale. Non ho parlato con nessuno, ci penserà il mio procuratore"

07 luglio 2025 14:10

Pedullà: "Sarri pronto a riabbracciare Insigne alla Lazio, timido sondaggio della Fiorentina"

04 luglio 2025 23:32

Corriere dello Sport insiste: “Contatti tra la Fiorentina e i procuratori di Insigne. Venezia e Parma in pressing”

03 luglio 2025 08:39

Agente Insigne: "Fiorentina nel suo futuro? Stiamo valutando tutto, vuole una nuova grande sfida"

02 luglio 2025 17:11

Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina può valutare il colpo Insigne, c'è anche il Parma su di lui"

02 luglio 2025 12:11

Termina l'avventura di Insigne al Toronto: può firmare a zero con una nuova squadra. Torna in Italia?

01 luglio 2025 14:20

Corriere dello Sport: “Insigne proposto alla Fiorentina ma i viola hanno risposto ‘picche’”

09 gennaio 2025 08:46

TMW: "Insigne può liberarsi davvero a 0 dal Toronto, con la Fiorentina c'è stato un pour parler"

08 gennaio 2025 11:54

Nazione: “Insigne-Fiorentina pista difficile. Due gli ostacoli: serve l’addio di Ikonè e Kouamè e la riduzione dell’ingaggio”

08 gennaio 2025 08:44

Gazzetta: "Non solo la Fiorentina su Insigne, spunta la Lazio. Concorrenza estera"

07 gennaio 2025 22:29

Insigne: "La finale contro la Fiorentina nel 2014 una delle serate più belle della mia carriera"

12 dicembre 2024 16:39

Insigne: "Non è positiva l'esperienza in Canada. Io voglio tornare in nazionale ma giocando nel Toronto"

13 febbraio 2024 17:03

Sky Sport, L'agente di Insigne ha parlato con la Fiorentina. Pista fredda per via dell'ingaggio

06 gennaio 2024 18:00

Gazzetta, Insigne può tornare di moda per la Fiorentina. Ostacolo maxi ingaggio da 10 milioni

06 gennaio 2024 09:21

Orlando sicuro: "La Fiorentina prenderà Ngonge o Insigne. C'è la voglia di riportarlo in Italia"

05 gennaio 2024 18:40

Pedullà fa chiarezza: "Insigne vuole tornare in Italia ma per ora non c'è niente con la Fiorentina"

04 gennaio 2024 16:07

Corriere Fiorentino, troppi soldi chiesti per Laurienté o Zaccagni. Insigne? Dubbi sulle ultime stagioni giocate 

31 dicembre 2023 10:01

De Santis: "Insigne? Più di una suggestione. Non è detto che sia bollito, guardate El Shaarawy"

21 dicembre 2023 14:15

Orazio Accomando rivela: "Insigne piace molto a Italiano, la Fiorentina vuole un esterno a gennaio"

20 dicembre 2023 20:21

Dazn rilancia: "La Fiorentina vuole Insigne che può tornare in Italia per giocare l'Europeo"

20 dicembre 2023 12:18

Insigne allontana la Fiorentina e le voci di mercato: "Sto bene a Toronto. Finirò il contratto"

12 dicembre 2023 18:32

Nazione, Laurienté solo in prestito, Samardzic costa 10 milioni. Insigne problema ingaggio 

01 dicembre 2023 08:38

Corriere Fiorentino, Insigne vuole tornare in Italia, la Fiorentina adesso fa sul serio. C’è stata una telefonata 

29 novembre 2023 08:31

Bucchioni: "Insigne e Dia possono essere proposti alla Fiorentina. Movimenti per esterno e difensore"

28 novembre 2023 18:28

Bucchioni: "Theate è il colpo in difesa mancato in estate. Insigne possibilità per la Fiorentina"

24 novembre 2023 14:01

Insigne alla Lazio? No, Lotito smentisce: "Non c'è niente di vero". Rimane solo la Fiorentina?

23 novembre 2023 15:51

Insigne cambia agente, ritorna in Italia? Accostato anche alla Fiorentina che ha bisogno di un esterno

17 novembre 2023 19:27

Insigne litiga a Toronto, dito medio ai tifosi che lo insultano. In estate ci aveva pensato la Fiorentina

01 ottobre 2023 21:47

Non c'è Fiorentina nel futuro di Insigne. Direbbe addio al Canada solo se lo richiamasse il Napoli

21 luglio 2023 21:55

Da Napoli rivelano: "Insigne può andare alla Fiorentina. Stufo del Canada, vuole tornare in Italia"

21 luglio 2023 18:14

Bernardeschi geloso di Insigne, ha chiesto lo stesso stipendio. Folle litigate nello spogliatoio

31 maggio 2023 15:19

Insigne non vuole più stare a Toronto, non si allena da 10 giorni, problemi famigliari: "Manca Napoli"

15 settembre 2022 17:32

Presidente Toronto: "Insigne è qui perché a Napoli non poteva portare nemmeno i figli al cinema"

14 settembre 2022 17:20

"Solo in Italia senti certe cose, mai sentito che in Germania l'ASL di Friburgo blocchi una partita"

05 gennaio 2022 19:51

Tampone negativo per Fabian Ruiz ed Insigne: disponibili in Coppa Italia contro la Fiorentina

29 dicembre 2021 21:43

Il Toronto offre 15 milioni a stagione per cinque anni ad Insigne, potrebbe lasciare Napoli in estate

28 dicembre 2021 21:10

"Insigne è franato su Dragowski, non poteva rialzarsi. Il gol del Napoli era da annullare"

04 ottobre 2021 16:53

La probabile formazione del Napoli, Luciano Spalletti si affida ai titolarissimi

03 ottobre 2021 11:21

Parla Insigne: "Rottura con la Fiorentina? Gattuso mi ha detto che ci sono stati dei casini"

23 giugno 2021 16:44

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

CorSport, rinnovo Insigne distanza abissale con il Napoli. Fiorentina unica idea concreta

06 giugno 2021 09:37

Bargiggia: "De Laurentiis spera di cedere Insigne alla Fiorentina. Valutazione? Servono 25 milioni"

01 giugno 2021 15:27

CorSport, Gattuso cerca di convincere Insigne: "Vieni via con me". Dove sarà il loro futuro?

19 maggio 2021 10:06

Pirlo non ci sta: "Quel rigore alla Juventus non l'avrebbero fischiato. Ce ne sono 4 a partita"

13 febbraio 2021 21:07

Insigne: "Era importante tornare a vincere. Abbiamo fatto una grande prestazione, oltre al risultato"

17 gennaio 2021 14:34

Al 70' Napoli-Fiorentina 5-0. Castrovilli sgambetta Bakayoko, Insigne segna dal dischetto

17 gennaio 2021 13:59

Al 5' Napoli subito in vantaggio grazie ad Insigne. Gara in salita per la Fiorentina

17 gennaio 2021 12:35

Di Campli contro Totti: "Non può chiamare Insigne e Tonali, cosi bara"

25 luglio 2020 17:52

Emergono i retroscena dello scontro tra De Laurentiis e Insigne, il capitano azzurro lo cacciò dello spogliatoio

20 febbraio 2020 18:30

Cannavaro: "Ottimista per l'Europeo con il tridente Immobile-Insigne-Chiesa. Peccato per Bernardeschi"

11 febbraio 2020 14:48

Corriere del Mezzogiorno: le compagne dei calciatori in fuga da Napoli dopo gli ultimi furti

12 novembre 2019 13:16

"I tuoi soldi mettiteli nel..." Allan esplode contro De Laurentiis nello spogliatoio del Napoli. Il racconto

07 novembre 2019 14:36

Pareggia e passa in vantaggio il Napoli. Rigore assurdo concesso e non controllato alla VAR

24 agosto 2019 22:15

Curiosità: Insigne come Bonucci? Il figlio in tv nello scherzo de "Le Iene" con la maglia della Fiorentina. Il video

13 febbraio 2019 09:27

Giudice Sportivo: due giornate a Koulibaly e Insigne. San Siro chiuso per 2 turni. La curva Nord...

27 dicembre 2018 16:14

Sconcerti sulla Nazionale:"Siamo in crescita continua. Chiesa ieri era spento, a sinistra dà il meglio. Verratti.."

18 novembre 2018 18:47

Sarri: "Chiesa il più forte dopo Insigne e Bernardeschi. È un predestinato, talento purissimo, dinamico..."

13 ottobre 2018 11:50

Insigne: “Contento per il goal dopo un momento buio. Vittoria importante”

15 settembre 2018 19:48

Insigne porta in vantaggio il Napoli al 80’, sfortunato Pezzella

15 settembre 2018 19:20

L’Italia pareggia a Wembley 1-1. Goal su rigore di Insigne procurato da Chiesa

27 marzo 2018 22:47

PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...

10 dicembre 2017 12:04

I convocati di Sarri per la partita contro la Fiorentina, fuori Insigne, non ci sarà

09 dicembre 2017 19:08

Croce: "Laurini? Tra i migliori terzini destri in circolazione. Insigne? Senza di lui il Napoli perde..."

09 dicembre 2017 15:09

Orlandini: "Senza Insigne sarà un'altra partita. La Fiorentina sta bene, anche se sugli esterni..."

09 dicembre 2017 13:05

Ugolini: "Insigne farà un tentativo per esserci contro la Fiorentina, attesa per la reazione del Napoli"

09 dicembre 2017 12:41

Sky Sport, Insigne sempre più in dubbio per la partita contro la Fiorentina. Lavoro differenziato

07 dicembre 2017 13:48

Verso il Napoli: Insigne non ce la fa e salta il Feyenoord, a rischio anche contro la Fiorentina?

04 dicembre 2017 13:35

Caressa durante Napoli-Juve: "È rigore quando non prende la palla, come Caicedo contro la Fiorentina"

01 dicembre 2017 21:18

De Rossi: "Non devo entrare io, non dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere" e indica Insigne

13 novembre 2017 23:34

Insigne: "Ventura mi ha detto di entrare e di giocare a centrocampo al posto di Verratti. Ho detto si"

11 novembre 2017 12:48

A Roma festeggia Sarri e il suo Napoli. Super Reina, gol Insigne. Primo posto e fuga in vetta al campionato

14 ottobre 2017 22:51

Raiola contro De Laurentiis: "Per fargli capire le cose servono i disegni. Chi ha detto che Insigne vuole rimanere?"

04 settembre 2017 15:06

Calamai: "ADV stanco da anni, Berna vale quanto Insigne"

09 maggio 2017 16:16

Nuova bufera in casa Napoli, Insigne ha chiesto la cessione "Vogliamo togliere il disturbo"

09 agosto 2016 18:44

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