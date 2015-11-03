Notizie Insigne Fiorentina

Insigne: ”Scudetto perso a Firenze? Avevamo visto la sera prima Inter-Juve, non fatemi andare oltre…”
25 novembre 2025 10:34
Insigne è stato proposto alla Fiorentina ma non interessa. Il suo procuratore è lo stesso di Vanoli
15 novembre 2025 14:37
Agente Insigne: "Tra poco annunceremo il futuro. Su di lui ci sono anche club di Serie A"
27 luglio 2025 16:28
Sarri: "Insigne? La lista dei desideri l'ho cestinata per il mercato bloccato. Gennaio è lontano"
25 luglio 2025 12:51
Il Messaggero annuncia: "Insigne ha dato priorità alla Lazio, Fiorentina e Parma sono defilate"
11 luglio 2025 14:25
Pedullà rivela: "Dzeko ha incontrato Insigne in vacanza e gli ha detto di venire alla Fiorentina"
08 luglio 2025 15:36
Insigne: "L'obiettivo è andare al Mondiale. Non ho parlato con nessuno, ci penserà il mio procuratore"
07 luglio 2025 14:10
Pedullà: "Sarri pronto a riabbracciare Insigne alla Lazio, timido sondaggio della Fiorentina"
04 luglio 2025 23:32
Corriere dello Sport insiste: “Contatti tra la Fiorentina e i procuratori di Insigne. Venezia e Parma in pressing”
03 luglio 2025 08:39
Agente Insigne: "Fiorentina nel suo futuro? Stiamo valutando tutto, vuole una nuova grande sfida"
02 luglio 2025 17:11
Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina può valutare il colpo Insigne, c'è anche il Parma su di lui"
02 luglio 2025 12:11
Termina l'avventura di Insigne al Toronto: può firmare a zero con una nuova squadra. Torna in Italia?
01 luglio 2025 14:20
Corriere dello Sport: “Insigne proposto alla Fiorentina ma i viola hanno risposto ‘picche’”
09 gennaio 2025 08:46
TMW: "Insigne può liberarsi davvero a 0 dal Toronto, con la Fiorentina c'è stato un pour parler"
08 gennaio 2025 11:54
Nazione: “Insigne-Fiorentina pista difficile. Due gli ostacoli: serve l’addio di Ikonè e Kouamè e la riduzione dell’ingaggio”
08 gennaio 2025 08:44
Gazzetta: "Non solo la Fiorentina su Insigne, spunta la Lazio. Concorrenza estera"
07 gennaio 2025 22:29
Insigne: "La finale contro la Fiorentina nel 2014 una delle serate più belle della mia carriera"
12 dicembre 2024 16:39
Insigne: "Non è positiva l'esperienza in Canada. Io voglio tornare in nazionale ma giocando nel Toronto"
13 febbraio 2024 17:03
Sky Sport, L'agente di Insigne ha parlato con la Fiorentina. Pista fredda per via dell'ingaggio
06 gennaio 2024 18:00
Gazzetta, Insigne può tornare di moda per la Fiorentina. Ostacolo maxi ingaggio da 10 milioni
06 gennaio 2024 09:21
Orlando sicuro: "La Fiorentina prenderà Ngonge o Insigne. C'è la voglia di riportarlo in Italia"
05 gennaio 2024 18:40
Pedullà fa chiarezza: "Insigne vuole tornare in Italia ma per ora non c'è niente con la Fiorentina"
04 gennaio 2024 16:07
Corriere Fiorentino, troppi soldi chiesti per Laurienté o Zaccagni. Insigne? Dubbi sulle ultime stagioni giocate
31 dicembre 2023 10:01
De Santis: "Insigne? Più di una suggestione. Non è detto che sia bollito, guardate El Shaarawy"
21 dicembre 2023 14:15
Orazio Accomando rivela: "Insigne piace molto a Italiano, la Fiorentina vuole un esterno a gennaio"
20 dicembre 2023 20:21
Dazn rilancia: "La Fiorentina vuole Insigne che può tornare in Italia per giocare l'Europeo"
20 dicembre 2023 12:18
Insigne allontana la Fiorentina e le voci di mercato: "Sto bene a Toronto. Finirò il contratto"
12 dicembre 2023 18:32
Nazione, Laurienté solo in prestito, Samardzic costa 10 milioni. Insigne problema ingaggio
01 dicembre 2023 08:38
Corriere Fiorentino, Insigne vuole tornare in Italia, la Fiorentina adesso fa sul serio. C’è stata una telefonata
29 novembre 2023 08:31
Bucchioni: "Insigne e Dia possono essere proposti alla Fiorentina. Movimenti per esterno e difensore"
28 novembre 2023 18:28
Bucchioni: "Theate è il colpo in difesa mancato in estate. Insigne possibilità per la Fiorentina"
24 novembre 2023 14:01
Insigne alla Lazio? No, Lotito smentisce: "Non c'è niente di vero". Rimane solo la Fiorentina?
23 novembre 2023 15:51
Insigne cambia agente, ritorna in Italia? Accostato anche alla Fiorentina che ha bisogno di un esterno
17 novembre 2023 19:27
Insigne litiga a Toronto, dito medio ai tifosi che lo insultano. In estate ci aveva pensato la Fiorentina
01 ottobre 2023 21:47
Non c'è Fiorentina nel futuro di Insigne. Direbbe addio al Canada solo se lo richiamasse il Napoli
21 luglio 2023 21:55
Da Napoli rivelano: "Insigne può andare alla Fiorentina. Stufo del Canada, vuole tornare in Italia"
21 luglio 2023 18:14
Bernardeschi geloso di Insigne, ha chiesto lo stesso stipendio. Folle litigate nello spogliatoio
31 maggio 2023 15:19
Insigne non vuole più stare a Toronto, non si allena da 10 giorni, problemi famigliari: "Manca Napoli"
15 settembre 2022 17:32
Presidente Toronto: "Insigne è qui perché a Napoli non poteva portare nemmeno i figli al cinema"
14 settembre 2022 17:20
"Solo in Italia senti certe cose, mai sentito che in Germania l'ASL di Friburgo blocchi una partita"
05 gennaio 2022 19:51
Tampone negativo per Fabian Ruiz ed Insigne: disponibili in Coppa Italia contro la Fiorentina
29 dicembre 2021 21:43
Il Toronto offre 15 milioni a stagione per cinque anni ad Insigne, potrebbe lasciare Napoli in estate
28 dicembre 2021 21:10
"Insigne è franato su Dragowski, non poteva rialzarsi. Il gol del Napoli era da annullare"
04 ottobre 2021 16:53
La probabile formazione del Napoli, Luciano Spalletti si affida ai titolarissimi
03 ottobre 2021 11:21
Parla Insigne: "Rottura con la Fiorentina? Gattuso mi ha detto che ci sono stati dei casini"
23 giugno 2021 16:44
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
CorSport, rinnovo Insigne distanza abissale con il Napoli. Fiorentina unica idea concreta
06 giugno 2021 09:37
Bargiggia: "De Laurentiis spera di cedere Insigne alla Fiorentina. Valutazione? Servono 25 milioni"
01 giugno 2021 15:27
CorSport, Gattuso cerca di convincere Insigne: "Vieni via con me". Dove sarà il loro futuro?
19 maggio 2021 10:06
Pirlo non ci sta: "Quel rigore alla Juventus non l'avrebbero fischiato. Ce ne sono 4 a partita"
13 febbraio 2021 21:07
Insigne: "Era importante tornare a vincere. Abbiamo fatto una grande prestazione, oltre al risultato"
17 gennaio 2021 14:34
Al 70' Napoli-Fiorentina 5-0. Castrovilli sgambetta Bakayoko, Insigne segna dal dischetto
17 gennaio 2021 13:59
Al 5' Napoli subito in vantaggio grazie ad Insigne. Gara in salita per la Fiorentina
17 gennaio 2021 12:35
Di Campli contro Totti: "Non può chiamare Insigne e Tonali, cosi bara"
25 luglio 2020 17:52
Emergono i retroscena dello scontro tra De Laurentiis e Insigne, il capitano azzurro lo cacciò dello spogliatoio
20 febbraio 2020 18:30
Cannavaro: "Ottimista per l'Europeo con il tridente Immobile-Insigne-Chiesa. Peccato per Bernardeschi"
11 febbraio 2020 14:48
Corriere del Mezzogiorno: le compagne dei calciatori in fuga da Napoli dopo gli ultimi furti
12 novembre 2019 13:16
"I tuoi soldi mettiteli nel..." Allan esplode contro De Laurentiis nello spogliatoio del Napoli. Il racconto
07 novembre 2019 14:36
Pareggia e passa in vantaggio il Napoli. Rigore assurdo concesso e non controllato alla VAR
24 agosto 2019 22:15
Curiosità: Insigne come Bonucci? Il figlio in tv nello scherzo de "Le Iene" con la maglia della Fiorentina. Il video
13 febbraio 2019 09:27
Giudice Sportivo: due giornate a Koulibaly e Insigne. San Siro chiuso per 2 turni. La curva Nord...
27 dicembre 2018 16:14
Sconcerti sulla Nazionale:"Siamo in crescita continua. Chiesa ieri era spento, a sinistra dà il meglio. Verratti.."
18 novembre 2018 18:47
Sarri: "Chiesa il più forte dopo Insigne e Bernardeschi. È un predestinato, talento purissimo, dinamico..."
13 ottobre 2018 11:50
Insigne: “Contento per il goal dopo un momento buio. Vittoria importante”
15 settembre 2018 19:48
Insigne porta in vantaggio il Napoli al 80’, sfortunato Pezzella
15 settembre 2018 19:20
L’Italia pareggia a Wembley 1-1. Goal su rigore di Insigne procurato da Chiesa
27 marzo 2018 22:47
PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...
10 dicembre 2017 12:04
I convocati di Sarri per la partita contro la Fiorentina, fuori Insigne, non ci sarà
09 dicembre 2017 19:08
Croce: "Laurini? Tra i migliori terzini destri in circolazione. Insigne? Senza di lui il Napoli perde..."
09 dicembre 2017 15:09
Orlandini: "Senza Insigne sarà un'altra partita. La Fiorentina sta bene, anche se sugli esterni..."
09 dicembre 2017 13:05
Ugolini: "Insigne farà un tentativo per esserci contro la Fiorentina, attesa per la reazione del Napoli"
09 dicembre 2017 12:41
Sky Sport, Insigne sempre più in dubbio per la partita contro la Fiorentina. Lavoro differenziato
07 dicembre 2017 13:48
Verso il Napoli: Insigne non ce la fa e salta il Feyenoord, a rischio anche contro la Fiorentina?
04 dicembre 2017 13:35
Caressa durante Napoli-Juve: "È rigore quando non prende la palla, come Caicedo contro la Fiorentina"
01 dicembre 2017 21:18
De Rossi: "Non devo entrare io, non dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere" e indica Insigne
13 novembre 2017 23:34
Insigne: "Ventura mi ha detto di entrare e di giocare a centrocampo al posto di Verratti. Ho detto si"
11 novembre 2017 12:48
A Roma festeggia Sarri e il suo Napoli. Super Reina, gol Insigne. Primo posto e fuga in vetta al campionato
14 ottobre 2017 22:51
Raiola contro De Laurentiis: "Per fargli capire le cose servono i disegni. Chi ha detto che Insigne vuole rimanere?"
04 settembre 2017 15:06
Calamai: "ADV stanco da anni, Berna vale quanto Insigne"
09 maggio 2017 16:16
Nuova bufera in casa Napoli, Insigne ha chiesto la cessione "Vogliamo togliere il disturbo"
09 agosto 2016 18:44
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