Insigne alla Lazio? No, Lotito smentisce: “Non c’è niente di vero”. Rimane solo la Fiorentina?

Ai microfoni di Tag24 ha parlato il parlato il Presidente della Lazio Claudio Lotito che ha chiarito la situazione relativa al possibile arrivo di Lorenzo Insigne nella squadra biancoceleste nella prossima sessione di mercato. Insigne è stato accostato anche alla Fiorentina e pare che il suo procuratore lo stia offrendo a tutti perchè l’esperienza in Canada non sta andando come desiderato.

Queste le parole di Lotito: “Lorenzo Insigne che viene da noi? Non c’è niente di vero, che io sappia…se devo essere sincero a me non risulta, che le devo dire, questo è. Guardi, a me non hanno detto nulla riguardo a questa cosa, a me sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo, non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole Insigne? Le ripeto, a me non risulta, mi sembra una stupidaggine…”.

