Tuttosport scrive: “La Fiorentina non vuole sfiduciare Nzola e Beltran ma pensa a Jonathan David”

Secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina, Beltran, smaltita la contusione al costato subita con la Juve, vorrebbe lasciare finalmente la sua firma. L’intenzione del club viola è non sfiduciare le scelte fatte in estate anche se per gennaio qualche nome per potenziare l’attacco già circola. Uno su tutti? Jonathan David, centravanti canadese del Lille, classe 2000, in scadenza nel 2025, non a caso da tempo grande obiettivo pure del Milan.

