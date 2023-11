Ambrosini: “Una volta mi sono allenato dopo Udinese-Fiorentina, scesi in campo, fui rimproverato”

Massimo Ambrosini ha parlato a Radio Bruno da doppio ex sia viola che rossonero a pochi giorni dalla sfida tra Milan e Fiorentina a San Siro, queste le sue parole:

“Credo che in attacco al Milan giocherà Jovic, se Pioli gli darà un’altra opportunità. È una grande occasione sia per la Fiorentina che per il Milan, la squadra rossonera è in difficoltà. Il clima che si respira a Milano è quello di attesa per le partite che arriveranno, c’è anche una partita di Champions importante alle porte. Pioli è un allenatore competente che ha sempre trovato la chiave per risolvere i problemi, non puoi pensare qualcosa di diverso.

Il Milan ha mostrato che se è concentrato può tener testa a tutti, il tema di questo ultimo periodo è che questo è successo poco, in questo Pioli deve essere bravo a lavorare, la Fiorentina deve provare a sfruttare questo. La Fiorentina è una squadra preparata per giocare contro tutti.

Io in attacco farei giocare Beltran perché da un punto di vista tecnico può regalare spazi. Da chi guarda c’è la curiosità di vedere Beltran in un contesto di un certo tipo. Puoi dire di star tranquillo a Nzola ma io non posso dargli consigli particolari, non lo so. Il tema della tranquillità è una ricerca. Attraverso allenamenti, dialoghi, poi sai che gira tutto intorno al gol.

Il calendario con le nazionali è folle, si gioca troppo: o riduci il campionato a 18 squadre e quindi riduci le partite o concentri le partite in un solo unico periodo. Ormai non ci si allena più. Dovresti allenare i giocare anche dopo le partite. Una volta l’ho fatto anche alla Fiorentina, dopo la partita di Udine tornai in campo per allenarmi tirandomi dietro tutti i più giovani e sono stato rimproverato perché non dovevo farlo”

