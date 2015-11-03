Notizie Ambrosini Fiorentina

Ambrosini: “Fagioli, Gosens e Dodò hanno aiutato Vanoli a far svoltare la Fiorentina”
21 gennaio 2026 17:34
Ambrosini: "Palladino a Bergamo deve proporre un bel calcio come a Monza, non quello di Firenze"
12 novembre 2025 14:00
Ambrosini punzecchia Gimenez: "Si possono prendere colpi al volto senza fare scenate"
25 ottobre 2025 20:55
Ambrosini: "Il 3-1 Viola a San Siro? Me lo ricordo. Sulla punizione di Bati ho rischiato di lasciarci la testa"
16 ottobre 2025 15:40
Ambrosini: "Pioli scelta intelligente. Al Milan è un rimpianto. Spessore umano e qualità calcistica importante"
18 giugno 2025 21:48
Ambrosini: "Palladino ha portato la Fiorentina dove merita, è la più debole delle squadre in lotta per l'Europa"
13 maggio 2025 13:42
Ambrosini: "Jovic non è da Milan. Il Bologna può vincere col coraggio la coppa"
11 maggio 2025 14:24
Per Ambrosini non è finita: "La Fiorentina ha limitato i danni in uno stadio difficile, è ancora in partita"
02 maggio 2025 17:05
Ambrosini: "Anno fantastico alla Fiorentina. Scelta di rivalsa, volevo dimostrare che il Milan si sbagliava"
02 marzo 2025 14:30
Ambrosini: "La Fiorentina sta crescendo, ma non è ancora da Champions. 5/6 squadre ancora superiori"
22 ottobre 2024 18:06
Marotta ad Ambrosini: "Rispetto a quando giocavi tu il calcio va più veloce, ci sono più contrasti"
20 ottobre 2024 21:30
Ambrosini: "Dei 3 rigori fischiati a Firenze solo quello Kean-Gabbia è netto. Ranieri cosa doveva fare?"
10 ottobre 2024 13:47
Ambrosini: "Una volta mi sono allenato dopo Udinese-Fiorentina, scesi in campo, fui rimproverato"
23 novembre 2023 13:44
Ambrosini: “4-2 alla Juve? Ho dovuto pagare la cena a tutti. Costretto a viverlo dagli spogliatoi, ogni 30” un boato”
19 ottobre 2023 09:22
Ambrosini rivela: "All'inizio avevo scartato l'idea Fiorentina. Poi mi fecero ragionare e fu la scelta giusta"
04 ottobre 2023 17:30
Ambrosini e Borghi: "Sarà la Fiorentina la rivelazione. Il potenziale di Arthur non è percepito in Italia"
21 agosto 2023 12:50
Ambrosini rivela: "A mio figlio hanno diagnosticato una malattia inguaribile. Nostre vite sconvolte"
03 marzo 2023 12:55
Ambrosini: "Fiorentina non riesce a seguire le idee di Italiano. Conference ha influito sul campionato"
12 febbraio 2023 18:09
Ambrosini: "Joaquin è stata la persona più divertente che ho trovato nel mondo del calcio. Fantastico"
06 febbraio 2023 12:43
C'è un milanista onesto, Ambrosini: "C'era il rigore per la Fiorentina per il fallo di Tomori su Ikonè"
17 novembre 2022 16:25
Ambrosini: ''mi è piaciuto il coraggio della Fiorentina, andava a prendere il Napoli alta''
29 agosto 2022 14:39
Ambrosini: "In casa Fiorentina non bisogna essere disfattisti, ora pazienza. San Siro sarà infuocato"
28 aprile 2022 13:22
Ambrosini amaro: "Volevo restare alla Fiorentina ma non mi hanno voluto. Avrei vissuto a Firenze"
04 febbraio 2022 15:40
Giorgia Rossi: "Milenkovic possibile al Milan" risponde Ambrosini: "Non credo la Fiorentina lo ceda"
04 dicembre 2021 14:55
Ambrosini: "La Fiorentina è una squadra da Europa. Procuratori? Troppo facile prendersela con loro"
15 novembre 2021 13:55
Ambrosini: "Torreira non è Pizarro: El Pek è unico. Sa gestire il pallone e mena: piacerà a Firenze"
08 settembre 2021 15:34
Ambrosini: "A Vlahovic consiglio di restare alla Fiorentina. Commisso? Non va ostacolato"
19 marzo 2021 09:24
Ambrosini: "Se fossi nell'Udinese non sarei felice di affrontare la Fiorentina"
24 novembre 2020 14:38
Ambrosini: "Commisso prima voleva prendere il Milan, adesso ha comprato la Fiorentina”
25 maggio 2019 13:44
Ambrosini: "Rebic alla Fiorentina era inguardabile. Ora potrebbe giocare nel Bayern Monaco"
08 luglio 2018 16:58
Molti tifosi della Fiorentina disdicono Sky. Telecronaca di ieri ritenuta troppo pro-Lazio
19 aprile 2018 10:57
Ambrosini elogia Veretout: "Pioli ne ha esaltato le qualità, sa fare tutto. Mi ricorda molto Jugovic.."
15 dicembre 2017 10:14
Ambrosini: "Non avevo dubbi sulla Sampdoria, Pradè ha fatto un grande mercato e lui di giocatori se ne intende"
21 ottobre 2017 21:38
Ambrosini: "Vecino stupirà tutti, lui e Borja Valero rivoluzioneranno il centrocampo dell'Inter"
20 agosto 2017 14:37
Ambrosini racconta la sua Fiorentina: "Il livello era altissimo, chiesi a Montella 《Ma io qui cosa ci faccio?》"
15 maggio 2017 20:25
Ambrosini: "Attenzione calata in un momento cruciale della gara. Ora servono indicazioni positive per il futuro"
24 febbraio 2017 11:47
Ambrosini: "Sousa allenatore fuori dal comune, se parte vorrei Oddo"
04 febbraio 2017 12:06
Ambrosini: "In Berna rivedo la voglia e il coraggio di Sousa"
23 dicembre 2016 17:49
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