Ambrosini amaro: “Volevo restare alla Fiorentina ma non mi hanno voluto. Avrei vissuto a Firenze”

A poche ore dal derby tra Inter e Milan, Massimo Ambrosini e Borja Valero sono stati invitati a Radio Deejay nella trasmissione condotta da Linus e Nicola Savino. I due centrocampisti, volti di DAZN, seguiranno in prima persona la stracittadina di Milano poiché hanno avuto il privilegio di indossare le maglie dei due club. Ma entrambi hanno anche avuto l’occasione di conoscersi a Firenze.

Massimo Ambrosini, dopo aver concluso l’esperienza al Milan durata 15 anni, nel 2013 ha firmato un contratto con la Fiorentina, in cui giocava anche lo spagnolo. “Firenze ci unisce – ha confessato Borja Valero – Abbiamo fatto amicizia alla Fiorentina“. Ma il ricordo del club viola è un po’ amaro per l’ex centrocampista del Milan.

Infatti, Ambrosini ha raccontato che si trovava molto bene nel capoluogo toscano e avrebbe voluto continuare a giocare per la maglia viola. Soprattutto, avrebbe voluto continuare a vivere a Firenze. Ma qualcosa andò storto: “Volevo fare un anno in più a Firenze, ma non mi hanno voluto. Sarei stato lì anche senza giocare, per mandare i bambini a scuola in quella città, poi i piani sono cambiati“. E infatti, dopo il rifiuto del club gigliato di rinnovare il contratto al centrocampista, Massimo ha deciso di appendere i scarpini al chiodo. E ora è un importante commentatore tecnico e opinionista in tv. Lo riporta Calcio Today