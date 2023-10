Ambrosini rivela: “All’inizio avevo scartato l’idea Fiorentina. Poi mi fecero ragionare e fu la scelta giusta”

Massimo Ambrosini, centrocampista ex Fiorentina e Milan è tornato a parlare attraverso il canale Youtube della Serie A. Infatti nell’intervista ha parlato della separazione dal club rossonero e l’arrivo in viola: “A fine del campionato 2012-2013 dovevamo parlare io e Adriano Galliani, ed ero convinto di finire la carriera al Milan. Ma quando ho parlato con Galliani al telefono, la risposta mi ha fatto capire che non avremmo rinnovato il contratto. Ero triste, ci tenevo a finire a Milano. Poi è arrivata la Fiorentina ed è stato un anno fantastico, li ringrazierò per sempre. Quella scelta è stata figlia della rivalsa che avevo dentro. Quando il mio procuratore mi ha chiamato per dirmi che la Fiorentina era interessata a me, inizialmente avevo scartato subito l’idea viola, poi mio padre e il procuratore mi hanno fatto ragionare. Alla fine è stata un’ottima scelta quella di andare a Firenze. Io volevo giocare a tutti costi contro il Milan e ci riuscii anche da stirato. Volevo chiudere un cerchio e ci sono riuscito”.