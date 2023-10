Quarta: “Sono stato vicino alla cessione in estate. Il segreto dei gol? Ero centrocampista da bambino”

Martinez Quarta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Ferencvaros, queste le parole del difensore della Fiorentina:

Vero che sono stato vicino alla partenza ma sono rimasto qui e sono felice, adesso penso al presente, è stata un’estate cosi. Sto vivendo un momento bello, sto avendo continuità e fiducia dal mister, devo continuare cosi, per me è bello segnare cosi tanto. Per noi la Conference è troppo importante, vogliamo una rivincita dallo scorso anno, vogliamo dare tutto per fare un bel percorso, l’anno scorso ci siamo impegnati per arrivare fino in fondo.

Aver fatto il centrocampista da piccolo è quello che mi dà più qualità nell’uscita dal basso e nell’inserimento, non è da oggi che sto segnando e che sto facendo vedere la qualità. Sono un ragazzo serio che si allena ogni giorno, le cose non sempre vanno bene ma cerco di allenarmi e di dare il 100% nonostante tutto. Può capitare di sbagliare ma lavoro di non commetterne più

Sappiamo quanto è importante Nico per noi, ti fa vincere una partita, lo ha già dimostrato, mi auguro che continui cosi e che possa fare tanti gol, gli voglio bene, lo vedo più maturo rispetto agli anni scorsi per trascinare una piazza come quella di Firenze

Sarebbe bello tornare in nazionale, sarebbe bello dopo l’esclusione del mondiale dello scorso anno, voglio tornare in nazionale e far vedere le mie qualità li”

LE COSE PER AMRABAT NON STANNO ANDANDO BENISSIMO…