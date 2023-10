Ten Hag critica Amrabat: “Ci tiriamo la zappa sui piedi da soli, regaliamo dei gol”

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, non si capacita per la sconfitta contro il Galatasaray: “Avevamo il totale controllo e poi ci siamo dati la zappa sui piedi regalando gol. Dobbiamo difendere in questi momenti, meglio di quanto abbiamo fatto. È frustrante perché non è così facile segnare gol in questa competizione, quindi bisogna essere concentrati e uniti. Non subiamo gol così velocemente e questo ha anche a che fare con il possesso palla e il controllo del gioco. Dobbiamo migliorare in questo”. Ricordiamo che l’errore decisivo per il terzo gol del Galatasaray lo ha commesso proprio l’ex viola Amrabat

A NAPOLI SNOBBANO LA FIORENTINA