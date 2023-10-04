Da Napoli sicuri: "Domenica partita facile, la Fiorentina non sa difendere. Finirà 3-0"
L'opinionista Enzo Fedele non ha grossi dubbi sul fatto che il Napoli potrà vincere in scioltezza la gara con la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2023 11:58
Ai microfoni di Televomero ha parlato l'opinionista Enzo Fedele. Queste le sue parole sul prossimo incontro tra Napoli e Fiorentina dove vede gli azzurri nettamente avvantaggiati: "Il Napoli vincerà 3-0. La Fiorentina è una squadra che gioca bene, ma allo stesso tempo possiamo dire che non sa difendere"
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