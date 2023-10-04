Da Napoli sicuri: "Domenica partita facile, la Fiorentina non sa difendere. Finirà 3-0"

L'opinionista Enzo Fedele non ha grossi dubbi sul fatto che il Napoli potrà vincere in scioltezza la gara con la Fiorentina

Ai microfoni di Televomero ha parlato l'opinionista Enzo Fedele. Queste le sue parole sul prossimo incontro tra Napoli e Fiorentina dove vede gli azzurri nettamente avvantaggiati: "Il Napoli vincerà 3-0. La Fiorentina è una squadra che gioca bene, ma allo stesso tempo possiamo dire che non sa difendere"

INTANTO SABIRI STUPISCE IN ARABIA

https://www.labaroviola.com/sabiri-incanta-in-arabia-saudita-vittoria-dellal-fayha-in-champions-asiatica-con-due-suoi-gol/225461/