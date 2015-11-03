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Notizie Ten Hag Fiorentina

Marianella: "Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni"

11 aprile 2025 22:46

Da Manchester: "Mourinho vuole tornare sulla panchina dello United, Red Devils in cerca di un allenatore"

07 maggio 2024 18:33

Ten Hag critica Amrabat: "Ci tiriamo la zappa sui piedi da soli, regaliamo dei gol"

04 ottobre 2023 13:30

Ten Hag sul caso Amrabat: "Non c'e nessun conflitto di interessi, gli accordi erano definiti fin dall'inizio"

22 settembre 2023 16:15

Al Manchester United hanno paura di essere stati imbrogliati per Amrabat, ten Hag nel mirino col figlio

19 settembre 2023 16:02

Dall'Inghilterra, Amrabat ancora in cima alla lista di Ten Hag. Manchester United indietro con le uscite

24 agosto 2023 18:16

Dall'Inghilterra, United deve vendere prima di fare offerta per Amrabat. Ritroverebbe ten Hag

04 luglio 2023 18:43

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