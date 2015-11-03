Notizie Ten Hag Fiorentina

Marianella: "Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni"
11 aprile 2025 22:46
Da Manchester: "Mourinho vuole tornare sulla panchina dello United, Red Devils in cerca di un allenatore"
07 maggio 2024 18:33
Ten Hag critica Amrabat: "Ci tiriamo la zappa sui piedi da soli, regaliamo dei gol"
04 ottobre 2023 13:30
Ten Hag sul caso Amrabat: "Non c'e nessun conflitto di interessi, gli accordi erano definiti fin dall'inizio"
22 settembre 2023 16:15
Al Manchester United hanno paura di essere stati imbrogliati per Amrabat, ten Hag nel mirino col figlio
19 settembre 2023 16:02
Dall'Inghilterra, Amrabat ancora in cima alla lista di Ten Hag. Manchester United indietro con le uscite
24 agosto 2023 18:16
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