Marianella: “Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni”

Massimo Marianella, storico giornalista e voce di Sky Sport, ha lanciato una durissima critica alla gestione del caso De Gea da parte del Manchester United:

“Non credo sia il peggior portiere della storia dello United, ma sicuramente dell’era moderna sì”, ha detto riferendosi ad André Onana. Marianella non ha risparmiato colpi: “Lo United aveva tra le mani uno dei portieri più forti degli ultimi dieci anni, David De Gea. E cosa hanno fatto? Lo hanno lasciato andare a parametro zero per poi spendere 60 milioni su Onana. È una decisione inspiegabile, che grida vendetta“.

Il giudizio finale è una vera e propria sentenza: “Un giorno, al Giudizio Universale del Calcio, Ten Hag dovrà spiegare questa scelta agli dei del football. E non verrà assolto“.