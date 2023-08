Dall’Inghilterra, Amrabat ancora in cima alla lista di Ten Hag. Manchester United indietro con le uscite

Come riportato dal portale inglese soccerdaily.co.uk è ancora vivo l’interesse del Manchester United per Amrabat. Il tecnico dei Red Devils, Ten Hag, vuole un altro centrocampista difensivo per affiancare Casemiro ma il problema attuale sono le uscite del club inglese. Maguire, Van de Beek e Mctominay non hanno ancora trovato una sistemazione e per questo motivo l’affare Amrabat continua a rimanere in standby con la Fiorentina.

