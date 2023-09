Ten Hag sul caso Amrabat: “Non c’e nessun conflitto di interessi, gli accordi erano definiti fin dall’inizio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha così parlato del “caso” Sofyan Amrabat, centrocampista arrivato ad Old Trafford nell’ultimo giorno di mercato dalla Fiorentina e mai sceso in campo a causa di un problema fisico: “Non c’è stato nessun conflitto di interessi, gli accordi erano definiti fin dall’inizio. Sappiamo come cooperare, la percentuale sulle decisioni in merito ai trasferimenti dei giocatori è sempre del cinquanta e cinquanta. Sia io che la società abbiamo un diritto di veto”.

