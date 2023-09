Bucchioni: “Centravanti falso problema. Sarebbe preoccupante se la Fiorentina non segnasse ma cosi non è”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione attaccanti in casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Il centravanti è un falso problema, chi punta tutto sul centravanti diventa prevedibile e si ferma più facilmente. Mi porrei il problema se la Fiorentina non riuscisse a far gol, ma la Fiorentina segna tanto, abbiamo appena fatto 3 gol all’Atalanta che è una delle squadre migliori del campionato, il gioco che abbiamo apre gli spazi e fa segnare tutti. Nzola ha fatto 11 gol con Italiano, quindi vuol dire che il gioco di Italiano non lo sfavorisce. Anche io adesso sono deluso dal suo rendimento ma lui è funzionale al nostro gioco, lo conosco bene Nzola; atleticamente mi sembra appesantito ma crea spazi e si porta via i difensori, sono convinto che farà diversi gol da qui alla fine. Io avrei fatto giocare sempre Nzola titolare, è più pronto. Beltran è più forte ma adesso è un giocatore più adatto a partita incorso, incide di più. Nzola stanca i difensori e Beltran poi è più brillante per fargli male sul finire delle partite”

GENK-FIORENTINA, LA MOVIOLA