Moviola Corriere dello Sport: “Eccesivo il giallo di Frappart a Biraghi. L’arbitro è rimasto sempre in controllo del match”

Appare eccessivo il giallo che Stéphanie Frappart, in chiusura di primo tempo, ha estratto dopo l’intervento di Biraghi su Fadera a centrocampo. C’era il fallo, ma non ci stava la sanzione disciplinare. Nel primo tempo la gestione dei cartellini di Frappart non è stata impeccabile, ma nonostante lei è sempre rimasta in controllo della gara, anche quando nel secondo tempo si è alzata la tensione. Nella ripresa, correttamente, fischiati tanti calci di punizione ma senza altri cartellini. Lo scrive il Corriere dello Sport.

