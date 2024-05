Da Manchester: “Mourinho vuole tornare sulla panchina dello United, Red Devils in cerca di un allenatore”

Il Manchester United sta aspettando di capire cosa ne sarà della sua panchina. Il ciclo con Erik ten Hag non ha mai preso davvero il volo e sembra anzi destinato ad interrompersi: la disfatta di ieri sera contro il Crystal Palace (a Selhurst Park i Red Devils sono stati travolti 4-0) ha fatto di nuovo aumentare l’incertezza su ciò che sarà e messo ancor più in bilico la posizione dell’olandese.

Sono già tanti i papabili successori di Ten Hag a Old Trafford ma in quel di Manchester si sta diffondendo in queste ore una voce che avrebbe abbastanza del clamoroso e vorrebbe Jose Mourinho pronto a tornare sulla panchina dei Red Devils per la seconda volta.

Già allenatore dello United dal 2016 fino al dicembre del 2018, quando fu esonerato e sostituito da Solskjaer. Il 61enne, secondo quanto viene riferito dal Manchester Evening News, avrebbe confidato ad amici e conoscenti più stretti che avrebbe voglia di allenare nuovamente il Man United. Nei suoi due anni e mezzo a Old Trafford, Mourinho è riuscito a vincere un Europa League e una Coppa di Lega inglese. Da gennaio lo Special One non è più l’allenatore della Roma, che lo ha rimpiazzato con De Rossi dopo una prima parte di stagione deludente. Lo riporta Tuttomercatoweb.

