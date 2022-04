Ambrosini: “In casa Fiorentina non bisogna essere disfattisti, ora pazienza. San Siro sarà infuocato”

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno per commentare il momento viola dopo la debacle in casa

“Non bisogna fare l’errore di vanificare quanto di buono fatto fino ad ora, crescita vuol dire anche che c’è bisogno di tempo e di pazienza. La partita di domenica contro il Milan sarà una partita completamente diversa, la Fiorentina troverà un ambiente di un certo tipo, il Milan è stata più coerente rispetto alle avversarie nella lotta scudetto ma chiunque non vincerà avrà grossi rimpianti. San Siro era già pieno prima della sconfitta dell’Inter, pensate adesso, è da anni che a Milano si aspettavano una partita cosi. Non bisogna essere disfattisti, la stagione della Fiorentina è di livello assoluto, nonostante la partenza di Vlahovic la squadra ha viaggiato bene, io andrei dai giocatori per darli carica”

IL PASTICCIO DEL MILAN SUI BIGLIETTI DELLA FIORENTINA