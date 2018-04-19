Molti tifosi della Fiorentina disdicono Sky. Telecronaca di ieri ritenuta troppo pro-Lazio

Sono arrivate molte segnalazioni da parte dei tifosi viola per quanto riguarda la telecronaca del match di ieri. Secondo i supporter, la telecronaca dell'accoppiata Gentile-Ambrosini era palesemente “...

Sono arrivate molte segnalazioni da parte dei tifosi viola per quanto riguarda la telecronaca del match di ieri. Secondo i supporter, la telecronaca dell'accoppiata Gentile-Ambrosini era palesemente “a favore” dei biancocelesti. La squadra di Inzaghi durante la stagione ha avuto spesso da ridire sull’utilizzo del Var, ma secondo i tifosi non per questo Sky può trasformarsi improvvisamente in "TeleLazio! "E pensare che Ambrosini ha anche vestito la maglia viola… Molti tifosi su facebook hanno mostrato il disappunto, affermando che è stata pure presentata la disdetta dell'abbonamento.