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Molti tifosi della Fiorentina disdicono Sky. Telecronaca di ieri ritenuta troppo pro-Lazio

Sono arrivate molte segnalazioni da parte dei tifosi viola per quanto riguarda la telecronaca del match di ieri. Secondo i supporter, la telecronaca dell'accoppiata Gentile-Ambrosini era palesemente “...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2018 10:57
Molti tifosi della Fiorentina disdicono Sky. Telecronaca di ieri ritenuta troppo pro-Lazio -
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Sono arrivate molte segnalazioni da parte dei tifosi viola per quanto riguarda la telecronaca del match di ieri. Secondo i supporter, la telecronaca dell'accoppiata Gentile-Ambrosini era palesemente “a favore” dei biancocelesti. La squadra di Inzaghi durante la stagione ha avuto spesso da ridire sull’utilizzo del Var, ma secondo i tifosi non per questo Sky  può trasformarsi improvvisamente in "TeleLazio! "E pensare che Ambrosini ha anche vestito la maglia viola… Molti tifosi su facebook hanno mostrato il disappunto, affermando che è stata pure presentata la disdetta dell'abbonamento.

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