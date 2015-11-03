Notizie Gentile Fiorentina

Sentite Gentile: "Da CT dell'under 21 mi offrirono tanti soldi per far giocare chi volevano loro, ma rifiutai"
04 aprile 2026 13:57
Gentile boccia Piccoli: "Deve ancora crescere tanto, giocare a Firenze è un'altra cosa rispetto a Cagliari"
01 dicembre 2025 13:51
Gentile: "La Fiorentina non è esistita nel secondo tempo, non riesce a trovare il gol con il gioco"
22 settembre 2025 14:30
Gentile lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è ufficialmente un giocatore del Livorno
28 luglio 2025 18:01
Gentile: "Comuzzo non deve montarsi la testa, è successo a tanti di sparire dopo essere partiti bene"
02 luglio 2025 14:58
Gentile: "Cerco di rubare il meglio dai terzini viola, soprattutto da Venuti che è un giocatore importante"
19 luglio 2022 18:28
Gentile: "Per i tifosi viola, battere la Juventus è come vincere uno scudetto"
23 aprile 2021 14:34
Gentile, Sky: "La Fiorentina perfetta per Papu Gomez, l'Atalanta glielo cederebbe volentieri"
11 gennaio 2021 13:45
UFFICIALE: Dabo passa al Benevento, Gentile nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato
15 settembre 2020 15:30
Visite mediche e firma sul contratto per Gentile, il giovane 2003 arrivato in cambio di Dabo
14 settembre 2020 16:03
Gentile: "CR7? Le difese di oggi 'marcano' leggero. Quando arrivai in viola temevo.."
14 settembre 2019 00:21
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