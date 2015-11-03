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Notizie Gentile Fiorentina

Sentite Gentile: "Da CT dell'under 21 mi offrirono tanti soldi per far giocare chi volevano loro, ma rifiutai"

04 aprile 2026 13:57

Gentile boccia Piccoli: "Deve ancora crescere tanto, giocare a Firenze è un'altra cosa rispetto a Cagliari"

01 dicembre 2025 13:51

Gentile: "La Fiorentina non è esistita nel secondo tempo, non riesce a trovare il gol con il gioco"

22 settembre 2025 14:30

Gentile lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è ufficialmente un giocatore del Livorno

28 luglio 2025 18:01

Gentile: "Comuzzo non deve montarsi la testa, è successo a tanti di sparire dopo essere partiti bene"

02 luglio 2025 14:58

Gentile: "Cerco di rubare il meglio dai terzini viola, soprattutto da Venuti che è un giocatore importante"

19 luglio 2022 18:28

Gentile: "Per i tifosi viola, battere la Juventus è come vincere uno scudetto"

23 aprile 2021 14:34

Gentile, Sky: "La Fiorentina perfetta per Papu Gomez, l'Atalanta glielo cederebbe volentieri"

11 gennaio 2021 13:45

UFFICIALE: Dabo passa al Benevento, Gentile nuovo giocatore della Fiorentina. Il comunicato

15 settembre 2020 15:30

Visite mediche e firma sul contratto per Gentile, il giovane 2003 arrivato in cambio di Dabo

14 settembre 2020 16:03

Gentile: "CR7? Le difese di oggi 'marcano' leggero. Quando arrivai in viola temevo.."

14 settembre 2019 00:21

Molti tifosi della Fiorentina disdicono Sky. Telecronaca di ieri ritenuta troppo pro-Lazio

19 aprile 2018 10:57

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