Gentile: “Comuzzo non deve montarsi la testa, è successo a tanti di sparire dopo essere partiti bene”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore della Fiorentina e della Juventus Claudio Gentile, campione del mondo del 1982 e maestro della marcatura a uomo con cui ha fermato Maradona e Zico: “Mi piace molto Comuzzo perché ha talento ed è cresciuto tanto in quest’anno, ma non deve credere di essere arrivato perché ne ho visti tanti salire in vetta per poi non confermare le attese. Deve continuare a lavorare per rimanere al top e per togliere qualche difetto che ancora ha essendo molto giovane.”

Prosegue: “Ci sono tanti difensori che vengono fuori e sembrano dei fenomeni, ma poi dopo due anni spariscono e non se ne parla più. Spero che non succeda a lui e che non sia come i centrali di oggi che si mettono in area di rigore sperando che la palla gli cada in testa.”