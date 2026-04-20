Nazione: "Franchi? Fiorentina pronta a sborsare 85 milioni in cambio di total control e concessione extra large"

Le prossime settimane potrebbero essere decisive

Saranno giorni roventi per i lavori, ma si annuncia bollente anche l'asse tra la sindaca Sara Funaro e il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. Con la salvezza in cassaforte o quasi (manca ancora la certezza matematica) e l'uscita di scena dalla Conference League, ora i pensieri della società viola possono concentrarsi in toto sul progetto di finanza per il secondo lotto dei lavori. La trattativa tra le parti va avanti, anche se sostanziali novità non sono ancora venute a galla. La Fiorentina sarebbe pronta al grande passo sborsando 85 milioni di euro in cambio del 'total control' sui lavori e una concessione extra large. Le prossime settimane potrebbero essere decisive. Lo scrive La Nazione.