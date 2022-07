Gentile: “Cerco di rubare il meglio dai terzini viola, soprattutto da Venuti che è un giocatore importante”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina direttamente dal ritiro di Moena in Val di Fassa, Davide Gentile, terzino 2003 proveniente dalla Primavera viola, ha parlato di questo inizio di preparazione con la prima squadra: “Una bella emozione confrontarsi con una società e giocatori importanti, con il mister non si può che crescere e migliorare”.

A chi sta cercando di rubare di più?

“Guardo quelli del mio ruolo, come Venuti. Cerco sempre di riprendere il meglio da loro, soprattutto da Lollo che è un giocatore importante”.

Che cosa si porta dietro dalla passata stagione?

“È stata una grande stagione con mister Aquilani, abbiamo vinto sia la Coppa Italia che la Supercoppa. Ci ha fatto crescere sia singolarmente che come squadra. È stata una grande stagione, che mi ha migliorato tanto sia sotto l’aspetto umano che quello calcistico.”

Qual è la cosa che le è piaciuta di meno?

“La cosa che mi è piaciuta di meno è ovviamente correre e fare il lavoro. Però stiamo lavorando bene sia con la palla che senza, ci stiamo preparando davvero bene alla stagione che verrà”.

Cosa l’ha colpita in mister Italiano?

“Sia Aquilani che Italiano mi stanno insegnando tanto. Con Aquilani sono partito due anni fa e mi dato molto, con Italiano sto cercando di capire al meglio ciò che vuole per metterlo in pratica”.