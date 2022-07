Pedullà: “Milenkovic rimane solo se le big si ritirano. Lo Celso suggestione. Luis Alberto in uscita dalla Lazio”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

MILENKOVIC “In questi minuti la Juve è attesa a Milano per chiudere l’operazione Bremer. È un naufragio dell’Inter che lo ha avuto in mano per 7 mesi. L’Inter non rilancia, i bianconeri offrono di più sia per il cartellino che per l’ingaggio. Milenkovic? Può andare alla Juventus qualora decidessero di prendere un altro difensore, evenualmente cedendo Rugani. L’Inter, invece, può tornare più avanti perchè in questo momento deve sistemare la vicenda Skriniar. Milenkovic è una situazione che va monitorata tutti i giorni, ma non dipende dalla Fiorentina. C’è il patto e in caso di un’offerta di 15 milioni, i viola non possono opporsi ma lo terrebbero molto volentieri. Ripeto, la Fiorentina lo terrebbe molto volentieri. Chance di rinnovo? Al momento no, potrebbe capitare solo se l’entourage e il giocatore non dovessero ricevere altre offerte dalle big. Se dipendesse solo dalla Fiorentina ci sarebbe già stato il rinnovo”.

DEADLINE MILENKOVIC “Soltanto Ramadani e la Fiorentina sanno le tempistiche. È un ragionamento logico, ma non sono a conoscenza di una data limite”

SOSTITUTO NASTASIC “Troppo importante il titolare. La Fiorentina prima deve tutelarsi con il sostituto del titolare, poi penserà al resto. Abbiamo parlato di Senesi, poi di Le Normad che forse dovremo accantonare a causa dei costi dell’operazione”.

MILENKOVIC: INTER O JUVE? “Bremer è un titolare o sarebbe stato un titolare per l’Inter. Milenkovic sarebbe stata l’eventuale alternativa per i nerazzurri. Adesso la domanda è: Milenkovic può essere il titolare al posto di Skriniar? La vedo difficile. Può esserlo di de Ligt? Vedo difficile anche questa ipotesi. Con tutto rispetto, come abbiamo già detto, Milenkovic è la prima scelta di nessuno e la seconda scelta di tutti. Anche del Napoli. Qualora l’Inter dovesse blindare Skriniar, Milenkovic potrebbe essere il sostituto di Ranocchia. Dobbiamo capire come reagisce l’Inter”.

CESSIONI “Oggi verranno chiusi Agostinelli e Niccolò Pierozzi alla Reggina. Stesso discorso Dutu. Per il resto non ci sono novità”.

DODÔ “La trattativa è complicata. È un inter burocratico che allunga tutto”.

LO CELSO “Al momento è una suggestione. Piace, come piaci a tanti. Ha un un costo alto e lui ha chiesto di cedere. Non sarà una trattativa delle prossime 24 ore, ma può accendersi più avanti qualora dovessero uscire degli esuberi. Sicuramente è un profilo gradito”.

LUIS ALBERTO “In questo momento la Lazio ha voglia di trovare una soluzione. I biancocelesti spingono per Vecino, ma non è legato a Luis Alberto. In questo momento si sta riaprendo lo spiraglio Siviglia. Se la Lazio dovesse cedere il Mago, andrà a prendere Ilic. È già bloccato. La Lazio chiede 23-24 milioni per Luis Alberto a causa dell’alta percentuale sulla rivendita da dare al Liverpool, circa il 30%. Quindi 23-24 milioni per incassarli almeno 18 e chiudere per Ilic. Ma, al momento, non c’è una trattativa tra la Fiorentina e la Lazio per Luis Alberto”.

KEITA “Quando Lotito fissa un prezzo, non scende. Vi ricordo la vicenda Keita. Lui aveva dichiarato di non cederlo a una cifra minore di 30 milioni, nonostante lo potesse perdere a zero pochi mesi dopo. Tramite l’aiuto di Jorge Mendes riuscì a piazzarlo al Monaco per 30 milioni. Quindi, morale della favola: la Lazio non scende di prezzo una volta fissato”.

MEZZALA “Luis Alberto soffre nel 4-3-3. Il Mago è reduce da anni da top, ma nel 3-5-2. Ma ricordate quest’anno all’inizio con Sarri? Non giocava o aveva il muso. La Fiorentina ha bisogno di una mezzala che faccia la mezzala nel 4-3-3 come specialità”.

PRIORITÀ “La Fiorentina ha fatto quello che doveva fare: portiere senza scambi, terzino destro, centrocampista dopo Torreira e la punta forte. Per il resto vediamo, non sono di contorno, ma in questo momento la priorità è il difensore”.

FUTURO TORREIRA“L’agente lo ha dichiarato: c’è un pre-accordo con il Valencia di Gattuso. È stato proposto alla Juve, e lo confermo. Come confermo che è stato proposto anche alla Lazio. Ma dovrebbe andare al Valencia stando alle parole dell’agente. La cosa certa è che al 19 luglio, Torreira è senza squadra”.