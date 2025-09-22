22 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:36

Gentile: “La Fiorentina non è esistita nel secondo tempo, non riesce a trovare il gol con il gioco”

Mirko Carmignani

22 Settembre · 14:30

#FiorentinaComogentilePioli

Il telecronista di Sky Sport ha parlato della Fiorentina che ha perso una brutta gara ieri contro il Como per 2-1

A Radio Bruno è intervenuto il telecronista di SKY Sport Riccardo Gentile che ha raccontato la sconfitta viola di ieri: “Non aveva cominciato male, infatti era in vantaggio e stava portando a casa il risultato, il Como nel primo tempo non aveva creato nulla perché la Fiorentina si era chiusa bene, il problema è il secondo tempo dove la squadra non è rientrata in campo e il Como ha fatto quello che voleva.”

Su Pioli: “Sono sorpreso da quest’inizio e non posso pensare che abbia disimparato a fare l’allenatore. Sta avendo tante difficoltà perché la squadra non riesce proprio a far gioco e gli attaccanti non riescono neanche a tirare. Non mi aspettavo che Kean e Piccoli fossero ancora a zero, se mi aveste detto che opinione avessi della Fiorentina avrei giudicato la squadra con un voto positivo perché ha fatto un buon mercato con giocatori interessanti.”

Prosegue: “Pioli ha l’urgenza di trovare l’abito giusto e il calendario non lo aiuta, al momento è una grande delusione anche perché la società ha preso dei giocatori che voleva lui. Ho un ottimo giudizio su chi è arrivato, ma al momento mi devo interrogare su come mai la situazione non sta decollando.” 

