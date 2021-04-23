Gentile: "Per i tifosi viola, battere la Juventus è come vincere uno scudetto"

Prevedo una gara combattuta con la voglia di conquistare i tre punti. Chiesa è stato un acquisto perfetto per i bianconeri

Claudio Gentile, ex difensore di Fiorentina e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, per parlare della gara che si giocherà domenica a Firenze. Ecco le sue parole:

“Mi aspetto una partita molto intensa, con tanta voglia di vincere e arrivare al successo. Prevedo scontri pesanti in campo. Per i tifosi viola, battere la Juventus è paragonabile a come conquistare un campionato. Anche ai miei tempi sentivamo molto questa partita.

Ora è cambiato il modo di difendere, sembrano tutte amichevoli, prima eravamo definiti i più grandi difensori al mondo, oggi vedo certi gol con gli attaccanti in area completamente lasciati liberi. Non è bello vedere certe situazioni. Chiesa, è stato un acquisto perfetto della Juventus, in un campionato deludente da parte della squadra di Pirlo".

LANDUCCI: "LA SALVEZZA ANCORA È DA RAGGIUNGERE. LA FIORENTINA FA PARTE DELLA MIA VITA"

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