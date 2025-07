Gentile lascia la Fiorentina a titolo definitivo, è ufficialmente un giocatore del Livorno

Il terzino destro classe 2003 Davide Gentile cresciuto nel settore giovanile viola è stato ceduto a titolo definitivo dalla Fiorentina al Livorno per disputare il prossimo campionato di Serie C con un contratto fino al 2027. Il giocatore è ufficialmente parte del club amaranto che lo ha accolto con un comunicato: “Davide Gentile è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Dopo un percorso nelle giovanili del Benevento passa alla Primavera della Fiorentina e gioca in prestito con Pro Vercelli, Fiorenzuola e Salernitana tra Serie C e B. Benvenuto Davide!”